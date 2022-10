Aus dem Priotop

15 Minuten Impro-Morgen-Workout - Mit Leichtigkeit in den Tag!

Improvisationsvermögen ist gerade jetzt gefragt, Leichtigkeit ebenso.

Susanne Pöchacker bietet regelmäßig 15 Minuten Impro-Morgen-Workout auf zoom an. Jeden Montag-Mittwoch-Freitag um 9 Uhr starten die Gäste mit einfachen Übungen in den Tag. Einfach vorbei schauen und mal ausprobieren.

Bei Interesse schicken Sie einfach ein Mail an info@susannepoechacker.at