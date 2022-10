Zermatt-Abfahrten für Männer abgesagt

Die Weltcup-Premiere am Fuße des Matterhorns kann mangels Schnee nicht stattfinden.

Der Speed-Aufakt der Alpin-Skifahrer in der kommenden Woche am Fuße des Matterhorns wurde abgesagt. Der Abfahrtspiste mit Start im schweizerischen Zermatt und Ziel oberhalb von Cervinia in Italien fehlt vor allem im unteren Teil die ausreichende Schneedecke. Das teilte der Weltverband FIS am Samstag mit. Die beiden Abfahrten, die für 29. und 30. Oktober geplant waren, werden nicht ersetzt.

Die Frauen sollen eine Woche später am 5. und 6. November zwei Abfahrten auf der Piste "Gran Becca" bestreiten. Die Schneekontrolle dafür soll am kommenden Dienstag, 25. Oktober, stattfinden.

(APA)