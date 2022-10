So natürlich klingen Feen und Geister

Die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann ließ im Konzerthaus in fantastische Welten eintauchen.

Ein Eintauchen in die Welt der Feen und Geister bot Regula Mühlemann am Freitag im Konzerthaus, wo sie diese Saison Porträtkünstlerin ist. Auf dem oft flirrenden Klangteppich des Ensembles Chaarts Chamber Artists erzählte sie von Rheinnixen und Shakespeares Titania. Rasch wurde klar: Die Stärken ihrer Stimme liegen in der Höhe und im besonders präzisen Formen von Tönen, vieles wirkt betont schlicht und natürlich und wird von ihr mit schlankem Sopran präsentiert.

Auch ist ihre Stimme dort weniger interessant, wo sie nur in der Höhe bleibt – wie am Freitag beim daher eintönig wirkenden „O let me weep“ aus „The Fairy-Queen“ von Henry Purcell. Eingängiger und genussvoller wird es, wenn sie in weiten Phrasierungen mehr Facettenreichtum zeigt – was sie beispielsweise in Rusalkas „Lied an den Mond“ von Antonín Dvořák und in „Solveigs Lied“ von Edvard Grieg tat. Dessen Peer-Gynt-Suite bot den Chaarts Chamber Artists die Gelegenheit, ihren speziellen Stil zu präsentieren, spielten die zehn Musiker doch ihre reduzierte Fassung mit Fokus auf eine rasante, auch humorvolle Interpretation. So wirkten die Grieg-Kompositionen sehr verspielt.