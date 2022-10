Die Unholdsvermutung

Warum Italien schneller als Tirol eine neue Regierung bilden kann.

Im Wettbewerb um den Titel „Peinlichstes Land der Woche“ haben sich Österreich und Großbritannien in den vergangenen Tagen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Wer letztlich gewonnen hat, ist Geschmackssache. Im Ländervergleich konnte Liz Truss die kürzeste Amtszeit als Regierungschef von Alexander Schallenberg noch einmal unterbieten. Der nunmehrige Außenminister war vergangenes Jahr knapp 60 Tage im Amt, Truss musste nach 45 Tagen gehen. Für das Einpassen in Schlagzeilen eignen sich Truss und Kurz übrigens deutlich besser als Schallenberg und Nehammer. Sunak geht auch ganz gut.



Was die Peinlichkeiten angeht: hier ein Vielleicht-Kronzeuge, dessen Aussagen noch Schlimmeres befürchten lassen als nach den Chats ohnehin angenommen. Im Brexit-Land ist sogar Boris Johnson wieder als Premierminister im Gespräch. Kein Witz. Und Wolfgang Sobotka ist in etwa gleich unabsetzbar wie der britische König Charles III. Außer natürlich, es kommt doch noch ein Anruf aus St. Pölten.