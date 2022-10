In einer Welt ohne Liebe

In »Unsere verschwundenen Herzen« beschreibt Celeste Ng eine von Angst erfüllte Gesellschaft, die ihre Legitimation erst durch einen gemeinsamen Sündenbock erhält.

Düster ist wohl das erste Wort, das einem beim Lesen von Celeste Ngs neuem Roman in den Sinn kommt. Es ist eine Dystopie, und für diese findet Ng deutliche Worte. Sie entwirft eine postapokalyptische Version der Vereinigten Staaten, und ja, Cormack McCarthys „The Road“ klingt da durch – vor allem in der Mutter-Sohn-Geschichte.



Es gab eine nicht näher definierte „Krise“ im Land, die drastische Konsequenzen nach sich zog; diese „Krise“ ist eindeutig eine Chiffre. Erst kam es zu Versorgungsengpässen und gegenseitigen Hilfestellungen, dann zu Plünderungen und gegenseitigen Beschuldigungen. Und dann war endlich eine Gruppe von Menschen gefunden, die für die „Krise“ zur Verantwortung gezogen werden musste: jene der Asiaten oder Asia-Amerikaner oder kurz PAO – People of Asian Origin. Celeste Ng hat in ihren zwei früheren Romanen bereits Probleme hinsichtlich antiasiatischer Stimmungen und Vorurteile thematisiert – so deutlich wie in „Unsere verschwundenen Herzen“ benannte und beschrieb sie die Dinge und Zustände jedoch noch nicht.