»Felix Blom« von Alex Beer: Der Schatten von Berlin

Alex Beer begibt sich wieder auf deutsches Terrain: ein gelungener Krimi mit buntem Personal und historischem Mehrwert.

Alex Beer, eine von Österreichs profiliertesten Krimiautorinnen, wurde mit ihrer Serie rund um Inspektor August Emmerich im Wien der 1920er-Jahre bekannt. Nun begibt sich Beer auf deutsches Terrain, ins Berlin des Jahres 1878. Der Meisterdieb Felix Blom ist nach drei Jahren in der berüchtigten Haftanstalt Moabit wild entschlossen, denjenigen zu finden, der ihn hinter Gitter gebracht und sein Leben zerstört hat. Dabei bekommt Blom es nicht nur mit seinen Kumpels aus der Unterwelt und mit der Polizei zu tun, sondern auch mit einem mörderischen Phantom, das sich für ein vergangenes Verbrechen an ihm rächen will.