Überall Blut . . . Ans Licht!

John Cale, 80 Jahre alt, Gründungsmitglied von Velvet Underground, veröffentlicht im Jänner sein 17. Soloalbum. Auf „Mercy“ kooperiert er u. a. mit Animal Collective.

John Cale feat. Weyes Blood: »Story Of Blood«. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Wer Blut sieht oder, wie Kain in der Bibel, die Stimme des Blutes hört, kennt keine Ruhe mehr. Doch die Geschichte des Blutes, zu der John Cale hier ausholt, strahlt erst scheinbar große Ruhe aus. Das Tempo ist weit unter Herzschlagfrequenz, getragen wird das Stück zunächst, wie so oft bei Cale, von einem klassischen Klavier. Doch bald kommen Störgeräusche, es raschelt und kracht, der Rhythmus bricht, Cale halluziniert, wie das Blut über den Boden gleitet, sich überallhin bewegt, ihn am Morgen weckt. Dann bricht der Rhythmus abermals, während der alte walisische Meister, gesanglich umhüllt von Kollegin Weyes Blood, ein Mantra vorgibt: „Swing your soul!“ Drauf scheint es den Song endgültig zu zerschmettern. Doch er erfängt sich wieder: Er wolle zurück zu seinen Freunden, singt Cale, und mit ihnen ans Licht. Tiefes, großes, verstörendes Drama. Thomas Kramar

