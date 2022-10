Gerti Senger: „Sexualität wird gern dämonisiert“

Die Psychologin Gerti Senger betreut die Österreicher seit Jahrzehnten in Fragen der Sexualität. Jetzt feiert die Pionierin ihren achtzigsten Geburtstag – und berät immer noch. Mit der »Presse am Sonntag« sprach sie über ihr Leben, die Liebe und erotische Stimmen.

Muss man eine Art Abweichler des Normalen sein, um das Studium der Psychologie zu wählen?

Gerti Senger: Ich kenne diese These, aber bei mir war es ganz anders. Ich war vom Herkunftsberuf ja Journalistin. Die Agentur, für die ich tätig war, bekam den Auftrag, für eine finanziell sehr potente Pharmafirma ein Heft zu produzieren. Es ging darum zu eruieren, was für ältere Menschen eine Rolle spielt im Bereich Vitalität und sexueller Kraft. Vor 50 Jahren gab es den Begriff Sexualwissenschaft im deutschen Sprachraum noch gar nicht. Aber in Skandinavien war die Sexologie ein Thema. Man sagte mir: „Fahren Sie da hin und sehen Sie sich um.“ Das tat ich und schrieb danach sehr ausführlich darüber. Es war ein gleitender Übergang von Information über sexuelle Fakten hin zur Psychologie. Was nützen Fakten, wenn man die Seele nicht berücksichtigt?



Warum haben Sie als Wienerin in Klagenfurt studiert?

Ich bin bei der Matura in Mathematik durchgefallen und habe, weil ich feig war, die Prüfung nicht nachgeholt. Klagenfurt hat ein Psychologiestudium angeboten, für das Mathematik nicht zwingend war. Das habe ich wahrgenommen. Das Studium war für mich letztlich die Eintrittskarte zu den therapeutischen Ausbildungen, die ich dann absolviert habe. Ich habe kognitive Verhaltenstherapie gemacht, Gesprächspsychotherapie und Imago-Paartherapie. Mit einem Psychologiestudium allein kann man ja nicht viel anfangen.



War Ihr Interesse an Sexualität und Paarbeziehung also schon recht früh da?