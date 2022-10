Unter 20 Euro im Ramen Makotoya

Die untere Schottenfeldgasse wird langsam zum Asia Cluster: Rechtzeitig zum Start der Erkältungssaison hat hier das Ramen Makotoya aufgesperrt.

Corona trifft auf Herbst trifft auf ungeübtes Immunsystem: Wer gerade nicht herumhustet oder schnupft, gehört zumindest gefühlt zu einer maximal zehnprozentigen Minderheit, ziemlich alle anderen scheinen derzeit erkältet zu sein, waren es gerade – oder sind bald dran. Was da hilft, außer Abwarten und Teetrinken: Suppe angeblich, insofern hat das Ramen Makotoya seinen neuen Standort genau rechtzeitig aufgesperrt.



Mit dem japanischen Franchise – das es schon beim Rathaus und seit Kurzem auch in der SCS gibt – kann man die untere Schottenfeldgasse nun definitiv als Asia Cluster bezeichnen: Nebenan ist seit dem Vorjahr das chinesische Kng Tao („Der Gefräßige wird hier fündig – und satt“, hieß es darüber an dieser Stelle), vis-à-vis die Mono Sushi Bar, die es seit bald 30 Jahren gibt und die nicht nur Sushi serviert, sondern auch stundenlang gekochte Ramenbrühe, auf die manche Stammgäste schwören. Und jetzt also noch eine Möglichkeit, Ramen zu schlürfen.

Konkret gibt es im Makotoya vier Varianten, etwa Torijan, Hühnerknochenbrühe mit Schweinebauch, Faschiertem, Ei, Bambus und Chinakohl (14,50 Euro) oder Spicy Tantan, eine Rinderknochenbrühe mit scharfem Faschierten und Kokosmilch (14,50 Euro), beides ist durchaus solide, wenngleich das Aroma mit den hochkomplexen Brühen anderer Ramenprofis, die es in Wien mittlerweile gibt, nicht ganz mithalten kann, dasselbe gilt für die (hier vermutlich nicht handgemachten) Nudeln in der Suppe. Das Crispy Chicken Don (13,50 Euro), eine großzügige Reisschale mit saftigem, frittiertem Huhn, scharfem Kimchi und (sehr) süßer Teriyakisauce ist korrekt, wirklich aromatisch sind die Gyoza mit Schwein, Chinakohl und Bärlauch (7,50 Euro). Interessant: die hausgemachten Getränke, ganz besonders der angenehm saure, leicht herbe Matcha-Limetten-Eistee (5,90 Euro), der sicher auch gut ist fürs Immunsystem. Für die Suppen gilt das sowieso. Also: Esst Ramen! Wenn nicht hier, dann halt anderswo.

Ramen Makotoya, Schottenfeldgasse 6, 1070 Wien, täglich 11.30-22.30, www.ramen-makotoya.at

