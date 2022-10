Wie geht es weiter mit der Fiac?

Ablöse. Während die neue Kunstmesse Paris+ by Art Basel in Paris ihre Premiere feiert, rätselt die Branche über die Zukunft der Fiac. Für heuer wurde sie jedenfalls abgesagt.

Zu Jahresbeginn sorgte die Art Basel für Aufruhr am Kunstmarkt, als sie bekannt gab, dass sie künftig eine neue Messe im Grand Palais Éphémère in Paris veranstalten wird. Damit verdrängt sie die Foire internationale d'art contemporain (Fiac), die seit Jahrzehnten als wichtigste Messe für zeitgenössische Kunst in Frankreich gilt, von ihrem angestammten Termin und Standort. Diese Woche feiert die Paris+ by Art Basel, wie die neue Messe heißt, ihre Premiere, während die Kunstwelt wie schon seit Monaten über die Zukunft der Fiac spekuliert.

Die Vereinigung der französischen Nationalmuseen (RMN), die auch das Pariser Grand Palais betreibt, hatte im vergangenen Jahr die Plätze für die Fiac und die Paris Photo neu ausgeschrieben. Während die Paris Photo, die einen Novembertermin besetzt, für sieben Jahre wieder den Zuschlag erhalten hat, gewann das Rennen um den Oktobertermin die MCH Group und damit die Art Basel. Der Fiac-Messebetreiber RX France wollte das nicht kampflos akzeptieren und zog vor Gericht. Das Gericht wies die Anfechtung der Fiac zurück und entschied zugunsten der Art Basel-Betreiber. Damit war das Ende der Fiac in ihrer bisherigen Form besiegelt. Ob das gleichzeitig das endgültige Aus für die Fiac bedeutet, darüber wird viel diskutiert.



Möglicher Neustart. Der Messebetreiber RX France gehört zu einem internationalen Konzern und sollte nicht so schnell abgeschrieben werden. Immerhin gehört ihm die Marke Fiac und ein Neustart unter dieser Marke wäre auch an einem anderen Ort möglich. Das muss nicht unbedingt Paris sein, auch ein Standort in Monaco, ein seit ein paar Jahren in Sachen Kunstmarkt stark aufstrebender Markt, wäre beispielsweise eine Möglichkeit. In einem Interview mit Artnews sagte RX-France-CEO Michael Filzi, dass sie über einen Neustart der Fiac nachdenken würden. Wo und wann das sein könnte, sagte er aber nicht.