Wie man Tomaten nachreifen lässt

Was macht man mit den noch grünen, harten Tomaten? Die gute Nachricht: Sie reifen nach.

Ob mit oder ohne Äpfel reifen die letzten Paradeiser am besten ohne Sonne, dafür in der Wärme.

Auch wenn der Sommer aufgrund der Hitze und Trockenheit nicht unbedingt als die opulenteste Gemüse- und Obstsaison in die Geschichte eingehen wird, um es vornehm auszudrücken, so war er zumindest für die wärmeliebenden Tomatenpflanzen ideal. Die Ernte war kolossal, es wurde eingekocht, genascht, Salat bereitet ohne Ende, und dank der noch lauen Witterung tragen die Pflanzen nach wie vor Früchte, die allerdings kaum noch ausreifen. Dafür sind die Nächte zu kalt, die Tage zu kurz. Was macht man mit noch grünlichen, harten und aufgrund des hohen Solanin-Gehalts wenig bekömmlichen, sogar leicht giftigen Paradeisern?