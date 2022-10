Mäuse, Marder, Ameisen: Wer im Haus nicht bleiben darf

Mit diesen Tunichtguten unter den animalischen Mitbewohnern ist nicht gut sein, während man alle anderen gern in die Freiheit entlässt, wenn sie sich gelegentlich ins Heim verirren.

Dieser Garten wurde nicht zuletzt als Refugium für möglichst viele Tiere geplant und angelegt, alle sind willkommen, aber nicht alle unbedingt im Haus. Letztens verirrte sich eine prachtvolle Hornissenkönigin auf der Suche nach einem Winterquartier herein. Alle Hornissen sind große, beeindruckende Insekten, aber die Königinnen sind fast furchterregend riesig. Wahrscheinlich war sie eine der Prinzessinnen aus dem Nest, das ab dem Frühjahr im Schlupfboden des alten Holzhauses direkt über der Eingangstüre entstand. Das verwaist nun im Herbst. Die Arbeiterinnen sterben, nur die jungen Königinnen überleben. Auch deshalb wurde dieses Exemplar, wie alle verirrten Hornissen, mittels Wasserglas und Papier eingefangen und des Hauses verwiesen.

Sie wird nicht wiederkehren, um an derselben Stelle einen Hofstaat zu gründen. Hornissen verwenden ihre Nestplätze nicht so schnell wieder, und ehrlich gesagt stört mich das gar nicht. Denn durch die dünne Holzdecke dringt nun der nicht gerade angenehme Geruch des verfallenden Nestes samt verrottenden Inhalts ins Vorzimmer, was im Moment nicht sonderlich appetitlich ist, jedoch bald vergehen wird. Aber so ist das, wenn man in der relativen Wildnis lebt. Man ist von Tieren umgeben, und gelegentlich verirren sie sich halt ins eigene Heim.

Die meisten kommen nur vorübergehend vorbei und finden, wenn man Türen und Fenster öffnet und etwas Geduld an den Tag legt, von selbst wieder ins Freie. Die reizenden kleinen Fledermäuse zum Beispiel muss man nur allein lassen, sie schwirren dann eine Weile lautlos und ohne Kollision durch die Räume, bis sie den Weg in die Freiheit finden. Manche Vögel brauchen hingegen Hilfe, wie die Elster, die offensichtlich reichlich schwarze Holunderbeeren gefressen hatte, bevor sie vor lauter Aufregung die Vasen umschmiss und das Mobiliar verkleckerte. Für ihre Rettung empfehlen sich dicke Lederhandschuhe, weil verängstigte Elstern ihre recht kräftigen Schnäbel zum Einsatz bringen. Ganz anders der Winzling unter den Singvögeln, der Zaunkönig. Der ruhte sich erst ein Weilchen auf meinem Zeigefinger aus, bevor er davonhuschte. Von mir aus hätte er bleiben können, er ist einer der Entzückendsten überhaupt.

Auch diverse Schlangen müssen eingefangen und hinausgetragen werden, ebenso die Heupferdchen, die Hummeln und alle anderen Verirrten. Naja, fast alle, denn es gibt Tiere, mit denen hört sich die Gemeinsamkeit auf, weil sie mitwohnen wollen, und das kann unerträglich sein. Ameisen, Marder und Mäuse gehören in diese Kategorie, und sie sind alle nicht meine Freunde, jedenfalls nicht indoor.