„Wir können den Apfel völlig neu entdecken“

Alois Wilfling – hier beim Kochcampus im Steirereck am Pogusch, wo er half, 80 Apfelbäume zu pflanzen – rettet alte Apfelsorten. Zum Beispiel den Roten von Simonffi oder den Ilzer Rosenapfel.

In der Steiermark arbeitet der Obstforscher Alois Wilfling mit seinem Projekt „Eva und Adam“ an der Bewahrung der Apfel- vielfalt. Von Früchten mit Reißverschluss, Äpfeln, die zu früh gegessen werden, und besonderen Raritäten.

Wenn Alois Wilfling einen Apfel in die Hand bekommt, schaut er sich zuallererst einmal an, wie der geformt ist: fünfeckig ist er mit Sicherheit, denn das sind alle Äpfel, aber der eine ist flach, der andere hoch, wieder ein anderer kegelförmig. Dann geht es um die Farbe, die Berostung, den Kelch, den Stiel. Und natürlich um Geschmack und Geruch: Insgesamt 93 Merkmale gibt es, anhand derer Wilfling bestimmen kann, um welchen Apfel es sich handelt. Wobei er bei manchen nur ein einziges braucht.

„Es gibt Dinge, die sind irre“, sagt er. Der Danziger Kantapfel etwa, bei dem jeder zwanzigste eine Kante hat, wie eine Art Reißverschluss. „Den kann man blind erkennen.“ Gleiches gilt für den Schepperapfel, dessen Kerne im Gehäuse klappern. So gut wie der steirische Pomologe kennt wahrscheinlich kaum einer die Apfelvielfalt, die es in Österreich gibt – oder gab: Rund 2000 verschiedene Sorten gab es dereinst allein in der Steiermark. Bisher hat Wilfling davon 630 (wieder) gefunden. „Vielleicht könnten wir bei entsprechender Unterstützung 700 bis 800 finden. Das heißt aber, 1200 sind fort.“