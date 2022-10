„Mir stehen viele Türen offen“

Mit „Halloween“ ist Jamie Lee Curtis bekannt geworden – nun folgt der siebente und angeblich wirklich letzte Teil. Die Schauspielerin über die überraschende gesellschaftliche Relevanz der Filme und darüber, warum sie ihr Image überhaupt nicht stört. ✒

Als Tochter der Hollywood-Stars Janet Leigh und Tony Curtis wurde Jamie Lee Curtis am 22. November 1958 zwar in die Filmbranche hineingeboren, doch selbst zur Schauspielerin wurde sie 20 Jahre später als Laurie Strode im Horrorklassiker „Halloween“ eher zufällig. Es folgten viele weitere große Erfolge, von „Die Glücksritter“ und „Ein Fisch namens Wanda“ über „True Lies“ und „Freaky Friday“ bis „Knives out“ oder zuletzt „Everything Everywhere All at Once“. Doch die Figur der Laurie Strode wurde Curtis, die mit dem Filmemacher Christopher Guest verheiratet und Mutter zweier erwachsener Töchter ist, nie los. In „Halloween Ends“ (ab 13. Oktober im Kino) spielt sie die Figur nun ein siebentes und wohl letztes Mal.