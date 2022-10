Wer nun das Red-Bull-Imperium regiert

(c) Irmgard Daempfer

Seit 1984 hielt Dietrich Mateschitz die Zügel fest in der Hand. Ein Vertrag sicherte bisher eine Zerschlagung. Nie wieder wird Red Bull so einen mächtigen Chef haben. Wer das sein wird, liegt in der Hand eines thailändischen Unternehmer-Clans.

Von nur wenigen österreichischen Produkten kann man sagen, sie haben die Welt erobert. Doch die silberblauen Bullen, die die Helme so mancher Extremsportler zieren, sind unter den Energiedrinks unverkennbar. Dietrich Mateschitz gelang der Marketingcoup der Jahrhundertwende. Statt klassischer Werbung ließ er Athleten todesmutige Stunts vollbringen. Die Bilder prägen das Image und beflügeln das Wachstum. „Didi“ hinterlässt eine Marke im Wert von 16,961 Milliarden Euro.

Seit Jahren führt Red Bull die Liste der wertvollsten österreichischen Marken des European Brand Institutes an. Das Red-Bull-Imperium ist groß und komplex verzweigt. Seit der Gründung des Unternehmens 1984 konnte Mateschitz als alleiniger Geschäftsführer schalten und walten, wie ihm beliebte. Und so tobte er sich mit geldfressenden Liebhaberprojekten aus wie z.B. Servus Medien, Afro Cafe und diversen Sportevents. Doch wie wird die Red-Bull-Welt aussehen ohne ihren einenden Herrscher?

Sein Vertrag lief auf Lebenszeit. Seine Abberufung hätte einer Zweidrittel-Mehrheit bedurft. Nach ihm, das steht schon fest, wird es nie wieder einen so mächtigen Chef geben.