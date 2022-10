Wer nun das Red-Bull-Imperium regiert

Seit 1984 hielt Dietrich Mateschitz die Zügel fest in der Hand. Ein Vertrag sicherte bisher eine Zerschlagung. Nie wieder wird Red Bull so einen mächtigen Chef haben. Wer das sein wird, liegt in der Hand eines thailändischen Unternehmer-Clans.

Von nur wenigen österreichischen Produkten kann man sagen, sie haben die Welt erobert. Doch die silberblauen Bullen, die die Helme so mancher Extremsportler zieren, sind unter den Energiedrinks unverkennbar. Dietrich Mateschitz gelang der Marketingcoup der Jahrhundertwende. Statt klassischer Werbung ließ er Athleten todesmutige Stunts vollbringen. Die Bilder prägen das Image und beflügeln das Wachstum. „Didi“ hinterlässt eine Marke im Wert von 16,961 Milliarden Euro.

Seit Jahren führt Red Bull die Liste der wertvollsten österreichischen Marken des European Brand Institutes an. Das Red-Bull-Imperium ist groß und komplex verzweigt. Seit der Gründung des Unternehmens 1984 konnte Mateschitz als alleiniger Geschäftsführer schalten und walten wie ihm beliebte. Und so tobte er sich mit geldfressenden Liebhaberprojekten aus wie z.B. Servus Medien, Afro Cafe und diversen Sportevents. Doch we wird die Red-Bull-Welt aussehen ohne ihren einenden Herrscher?

Sein Vertrag lief auf Lebenszeit. Seine Abberufung hätte einer Zweidrittel-Mehrheit bedurft. Nach ihm, das steht schon fest, wird es nie wieder einen so mächtigen Chef geben.

49 Prozent des Unternehmens gehörten Mateschitz, zwei Prozent hält Chalerm Yoovidhya, den Rest besitzt die T. C. Agrotrading, eine im luxuriösen Stadtteil Hongkongs Tsim Sha Tsui ansässigen Holding des thailändischen Unternehmer-Clans. Dessen Oberhaupt war der einstige Früchteverkäufer und Busfahrer Chaleo Yoovidhya, der 1975 den Energiedrink Krating Daeng erfunden und aus der kleinen Importfirma für Medikamente den Milliardenkonzern T. C. Pharmaceutical geformt hat.

Während einer Dienstreise 1982 wurde der frühere Blendax-Manager aus Fuschl am See auf die thailändische Brause aufmerksam und ließ sich „Red Bull – Krating Daeng“ schon 1983 als Marke sichern. Gemeinsam mit dem Eigentümer von T. C. Pharmaceuticals, Chaleo Yoovidhya, sowie dessen ältesten Spross Chalerm, gründete Mateschitz in Österreich 1984 die Red Bull GmbH. Erst drei Jahre später sollte die erste Dose mit abgewandelter Rezeptur in Österreich verkauft werden. Dabei wurde auch das Logo von Krating Daeng (übersetzt: Roter Stier) übernommen. Bis heute ist das Erkennungszeichen der zwei Bullen vor einer Sonne wichtigster Vermögenswert des Unternehmens.

Mateschitz - Eigentumsverh�ltnisse (c) APA

Und das operative Geschäft?

Auf das operative Geschäft nahm die Familie Yoovidhya kaum Einfluss. Alle Anweisungen, die dem von Mateschitz aufgestellten Geschäftsplan zuwiderlaufen, hätten einer Zweidrittelmehrheit bedurft. Damit konnten die Yoovidhyas nicht viel gegen seinen Willen unternehmen. Einzig bei grundlegenden Entscheidungen wie Fusionen, Kapitalveränderungen oder einer Liquidation hätten Mateschitz' Nachfolger eine Sperrminorität. Nur einmal im Jahr trafen sich die Gesellschafter zu mehrtägigen, intensiven Gesprächen. Ansonsten ließen sie ihn in Ruhe. Denn die Asiaten kennen Red Bull nur als gigantische Gelddruckmaschine. Daher rührt auch die Loyalität der verwöhnten Erben gegenüber der Firma. Allein von den Einnahmen der Red Bull GmbH lässt es sich prima leben.

2020 überwies Mateschitz 536 Millionen Euro an die thailändischen Partner. Inklusive Sonderdividende flossen 680,5 Millionen Euro auf sein eigenes – mehr als doppelt so viel wie noch im Jahr zuvor. Und das ist nur ein Teil der weltweiten Erträge. Zumindest in den Anfangsjahren sicherte ein Lizenzvertrag den Yoovidhyas weitere sieben Prozent des konzernweiten Nettoumsatzes, diskret überwiesen an eine Tochter in Singapur.

August 10, 2019, Spielberg, Austria: Dietrich Mateschitz, owner of Red Bull and his girlfriend Mari (c) imago images/ZUMA Wire (Jure Makovec via www.imago-images.de)



Seit dem Tod des Clanoberhauptes Chaleo 2012 wurde es etwas komplizierter. Der thailändische Tüftler und Mateschitz hatten höchsten Respekt voreinander.

Inzwischen sind die Delegationen auf beiden Seiten deutlich größer, das Vertrauen ist geringer. Chalerm beanspruchte thailändischen Medien eine wichtige Rolle beim Aufbau der Firma für sich. Auf dem Papier ist er als neues Clanoberhaupt die entscheidende Figur. Als Direktor und Miteigner der T. C. Agrotrading hat er Einfluss auf die 49 Prozent der Familie an der Red Bull GmbH. Mit seinen eigenen zwei Prozent bildet er das Zünglein an der Waage. Mit dem Ableben des reichsten Menschen Österreichs, hätte nun er das Sagen im Tagesgeschäft.

Auto-Prix-F1-USA-QUALIFYING (c) APA/AFP/PATRICK T. FALLON (PATRICK T. FALLON)

Was will man in Thailand?

Allerdings wird dem Sportwagenliebhaber nicht viel Geschick fürs Geschäft zugetraut. Arbeit überlasse er gern anderen, heißt es von mit der Sache vertrauten Personen. Umtriebiger sei Chalerms Halbbruder. Saravoot Yoovidhya steuert das operative Geschäft von T. C. Pharma in Bangkok. Der Getränke- und Snackhersteller vertreibt den Red-Bull-Originaldrink Krating Daeng auf eigene Rechnung. Man sagt ihm größere Pläne nach.

Sie irritierte vor allem das gigantische Marketingetat von Red Bull zunehmend. So wurden diese Ausgaben im Jahr 2019 von 1,8 Milliarden Euro auf 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2020 reduziert. Auch das Sponsoring wurde um 113 Millionen Euro zurückgefahren. Das erklärt, warum der Gewinn damals deutlich stärker stieg als die Umsätze.

Denn trotz der Pandemie hatte der Weltmarktführer bei Energydrinks auch 2020 fünf Prozent mehr verkauft - weltweit 7,9 Milliarden Dosen. Vor allem der Absatz in der Türkei, in Deutschland und Russland boomte. 2020 erzielte Red Bull ein Rekordergebnis von 1,2 Milliarden Euro.



Nachdem die Eigentümer traditionell nur die Hälfte des Gewinns jährlich aus der Firma entnehmen, ist über die Jahre ein Gewinnvortrag von 1,3 Milliarden Euro und ein Bilanzgewinn von 2,4 Milliarden Euro entstanden. Red Bull sitzt auf einem enorm großen Eigenkapitalpolster. Somit kommt das Unternehmen ohne Bankkredit aus.

SOCCER - BL, RBS vs Sturm (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Geieregger)

"Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Rechte"

In der Bilanz der GmbH ist der Wert der Marke Red Bull nicht sichtbar. Für "Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte" wurden nur 22,3 Mio. Euro angegeben. Spannend ist auch, dass die Erträge aus Beteiligungen auf 195 Millionen Euro gestiegen sind. Red Bull ist nicht börsenotiert und die Firmenstrukturen komplex. Firmenwerte tauchen in diversen Steuerparadiesen auf. So sind die Markenrechte der britischen Red-Bull-Tochter auf den Cayman Islands registriert. Auch auf den Britischen Jungferninseln sind Markenrechte gesichert worden. Und Exporte nach Südamerika werden über zwei Tochterfirmen in Panama abgewickelt.

Im November 2020 legte das Unternehmen erstmals seinen Geschäftsbericht offen. Dadurch wurde bekannt, dass Mateschitz viel reicher war als bis dahin angenommen. Mateschitz selbst wie auch sein Unternehmen gaben sich immer äußerst verschwiegen. Deswegen gibt es kaum offizielle Stellungnahmen. Daher kam für ihn auch ein Börsengang wegen der Öffentlichkeitspflicht nie in Frage.

Das könnte nun alles anders werden. Zunächst müssten sich beide Seiten auf einen Führungsnachfolger einigen. Undenkbar, dass die Thais den Sohn von Mateschitz als Geschäftsführer akzeptieren. Sein Sohn, einst Mark Gerhardter, der inzwischen den Nachnamen Mateschitz angenommen hat, ist 30 Jahre alt. Der Spross aus einer Beziehung mit der ehemaligen Stewardess, Anita Gerhardter, führte knapp vier Jahre lang eine Brauerei unweit des Schlosses Sauerbrunn, die vollständig zur Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH gehört und der Mark Mateschitz inzwischen als Geschäftsführer vorsteht. Schon als er volljährig wurde, beteiligte sein Vater ihn daran. Anteile an Red Bull hatte er bisher nicht.

Der Nachfolger

Sollte der Nachfolger nicht aus den Familien kommen, besteht auch die Möglichkeit, den Chefsessel an einen internationalen Manager zu geben.

Die Erben könnten ihre Geschäftsanteile auch übertragen bzw. verkaufen. Die Familien hätten hierbei gegenseitiges Vorzugsrecht. „Jede Übertragung von Geschäftsanteilen bedarf der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung; die Zustimmung der Generalversammlung zu einer Übertragung muss mit Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen“, steht im Gesellschaftsvertrag. So blieb bisher immer alles in der Hand der zwei Familien.

Als Gesellschafter ist Red Bull an 22 weiteren Unternehmen beteiligt. Die meisten gehören dem Unternehmen zu 100 Prozent wie diverse Sport- und Marketingunternehmen, darunter Red Bull Media House und Servus Medien. Auch die Modemarke Alpha Tauri, die von Tanja Gründling geführt wird. Die Zukunft all dieser Unternehmen liegt nun in der Hand eines zukünftigen Red-Bull-Geschäftsführers.

In der Vergangenheit wurde allerdings einiges außerhalb der Red-Bull-Welt z.B. über Stiftungen geregelt. So etwa die Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH, die hinter dem inzwischen aufgelösten Medium Addendum stand. Das Magazin Pragmatikus, das der ehemalige Wirtschaftressortleiter des Standards, Andreas Schnauder leitet, wird über Lichtenstein abgewickelt. Mateschitz hatte unabhängig von Red Bull zahlreiche Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Immobilien. Interessant, dass man ihm nachsagt, er hätte Verträge ungern gelesen. Sie zu unterzeichnen soll ihm ein Graus gewesen sein.