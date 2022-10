So verdient man an trüben Aussichten

Die Stimmung an den globalen Börsen ist mehr als mau, und Gründe dafür gibt es genügend. Doch selbst solch ein Umfeld bietet Zertifikateanlegern Chancen.

Wien. Die Stimmung an den Aktienmärkten trübt sich zunehmend ein. Nebst den steigenden Inflationsraten und höheren Zinssätzen belasten geopolitische Spannungen die Börsen. In der Ukraine wird der Konflikt härter. Nun könnte sich auch die Lage in Fernost rund um Taiwan verschärfen. Die Folgen all solcher Entwicklungen hinterlassen auch Spuren bei Anlegern. Allein der breit gefasste S&P 500 verlor auf Jahressicht rund 20 Prozent.



Ähnlich getrübt ist das Bild in Europa. So liegt das Minus etwa beim deutschen Leitindex DAX in diesem Zeitraum bei rund 17 Prozent. Einige Titel im Index verloren besonders kräftig an Wert, so zum Beispiel Heidelberg Materials, Vonovia und Zalando. Die Aussichten in der Bau- und Immobilienbranche sind düster. Dem Online-Händler Zalando machen wiederum der Inflationsdruck und Lieferengpässe zu schaffen.