Wenn Nachbarn einander Strom liefern

Die Energiekrise und der Klimawandel zwingen zur Suche nach Alternativen zu fossilen Energiequellen. Die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft schafft geeignete Bedingungen, um selbst erzeugten Strom zu nutzen.

Wien. Eine vielversprechende Lösung für die Zukunft der Energieversorgung ist seit gut einem Jahr in Österreich angekommen und entwächst gerade den Kinderschuhen: die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG).



Privatpersonen, Klein- und Mittelunternehmen (KMUs) sowie Gemeinden können sich zu einer EEG zusammenschließen und Energie aus erneuerbaren Quellen (Photovoltaik, Wasser- oder Windkraft) gemeinsam nutzen. EEG-Mitglieder mit Erzeugungsanlagen, z. B. einer Fotovoltaikanlage auf dem Hausdach, speisen Überschüsse, also die nicht selbst verbrauchte Energie, in die EEG ein und verkaufen sie den anderen Mitgliedern. Diese wiederum nutzen den Überschuss ihrer Nachbarn und profitieren von reduzierten Netzgebühren, dem Entfall von Abgaben und der nachhaltig erzeugten Energie. Nur ihren Mehrbedarf decken sie wie bisher bei einem klassischen Energieversorger.