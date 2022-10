Höchstrichter ändern das Urteil ab, die Großmutter ist doch nicht allein schuld.

Wien. Sie war mit dem Zweijährigen unterwegs in Richtung Spielplatz, als dieser sich von ihrer Hand losriss. Sofort eilte die Oma hinterher, denn sie wusste, dass es in ihrer Wohnhausanlage Probleme mit den Gittern dreier Lichtschächte gab. Und ausgerechnet dorthin war das Kind unterwegs. Doch nicht das Enkerl, sondern die ihm nachlaufende Großmutter sollte in den Schacht rutschen und sich verletzen. Davor war sie in ein leicht verbogenes, schräg auf der Einfassung liegendes Gitter gestiegen.



Die Oma forderte nun Schadenersatz von der Vermieterin, weil man in der Wohnhausanlage zu wenig Wert auf Sicherheit gelegt habe. Andererseits hatte die Frau aber von ebendieser Gefahr gewusst und es vermeiden können, auf das Gitter zu steigen. Hat sie also ein Recht auf Schadenersatz?