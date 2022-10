„Besorgniserregend“: Weniger Ukrainer in Privatquartieren

Flüchtlingshelfer für steuerliche Absetzbarkeit.

Wien. Die Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge, die in Privatquartieren in Österreich lebt, wird weniger: Zwar wohnen 80 Prozent nach wie vor in privaten Wohnungen oder Häusern – der Anteil ist zuletzt aber gesunken. In Wien leben derzeit 89 Prozent der Ukrainer privat, im Juni waren es 92 Prozent. Auch die anderen Bundesländer melden leichte Rückgänge. In Vorarlberg wohnen derzeit 40 Prozent privat und 60 Prozent in organisierten Quartieren, zu Beginn des Kriegs war das Verhältnis umgekehrt.



Ein Grund – neben der Tatsache, dass manche Flüchtlinge wieder zurückgekehrt sind oder sich inzwischen selbst erhalten: Teuerung und Energiekosten machen den Quartiergebern zu schaffen – und viele hätten nicht damit gerechnet, dass ihre Hilfe so lang nötig ist, sagt Cornelius Granig vom Verein Ukraine-Hilfe. Er hält die Entwicklung für „besorgniserregend“ – und regt eine steuerliche Absetzbarkeit an.

Eigentlich sollten Unterkunftgeber seit Sommer mehr Geld bekommen (165 Euro pro Person, 330 pro Familie). Bisher haben nur Wien, Kärnten, die Steiermark und Tirol die Sätze angepasst. (APA)