Der mächtige Xi und seine Jasager

Die neue Führungsmannschaft in Peking ist eine beispiellose Machtdemonstration des Staats- und Parteichefs. Xi Jinping schreibt sich seine eigenen Regeln. Das Volk nimmt es hin.

Peking. Als sich Sonntagmittag in der Großen Halle des Volkes die goldene Tür öffnete, schritten die sieben mächtigsten Männer des Landes vor das Blitzlichtgewitter der Presse. Es war eine Machtdemonstration, die Xi Jinping in jenem historischen Moment aufs Parkett legte: Sämtliche Kader des Ständigen Ausschusses, welche künftig den Kurs der Volksrepublik bestimmen werden, sind entweder ideologische Loyalisten oder langjährige Vertraute des 69-Jährigen. Seine Kontrolle innerhalb des inneren Parteizirkels dürfte nun absolut geworden sein.



Der vielleicht größte Paukenschlag: Direkt hinter Xi folgte der Technokrat Li Qiang, der damit als gesicherter Premierminister gilt – also jener Posten, der sich unter anderem um die Wirtschaft des Landes kümmert. Für viele Unternehmensvorstände dürfte dies ein absolutes Schreckensszenario darstellen: Li implementierte als Bürgermeister von Shanghai im Frühjahr den wohl weltweit größten Covid-Lockdown, bei dem die meisten der über 25 Millionen Einwohner zwei Monate in ihren Wohnungen eingesperrt und zu Hunderttausenden in unwürdige Quarantänelager gepfercht wurden.