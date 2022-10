Magdalena Egger - skifahrerische Weisheiten eines Supertalents

Magdalena Egger aus Lech am Arlberg gilt als die Zukunft des Skisports. Einen bemerkenswerten Rekord hat sie bereits eingefahren, nun will sie im Weltcup durchstarten. Wie geht es einer als größter Ski-Hoffnung des Landes?

Sölden. Wenn Magdalena Egger spricht, wird schnell klar, dass man sich keine Sorgen machen muss, sie könnte die Bodenhaftung verlieren. Zu viele Merkmale großer Champions finden sich schon im Auftreten der erst 21-Jährigen. Die Ruhe, das Selbstvertrauen gepaart mit Bescheidenheit, die bemerkenswerten Gedankengänge.



Die Dame aus Lech am Arlberg ist Österreichs größte Ski-Hoffnung, eine Rennfahrerin, die in Dimensionen einer Anna Veith oder eines Marcel Hirscher vordringen könnte. Was sie den beiden Überfiguren des rot-weiß-roten Skisports schon voraus hat: Egger ist sechsfache Juniorenweltmeisterin, seit sie heuer in Kanada erneut in Abfahrt und Super G und außerdem im Riesentorlauf abgeräumt hat.