Wo auch die Eltern mitsingen

In der Grazer Postgarage startet das Popella-Festival mit Rock, Pop und Hip-Hop für Kinder. Es soll auch andere Musiker zur Kindermusik motivieren.

Wer Kinder hat, der stößt musikalisch manchmal hart an die Grenzen des Erträglichen. Wenn man seine Playlists nicht ordentlich kuratiert, landet man – zum Glück nicht immer, aber doch immer wieder – sehr schnell bei einfallslosen Lalala-Texten, süßlich heruntergeträllert, mit faden Melodien und wenig Schmäh. Es geht aber auch anders: Das zeigen Anita und Günter Brodtrager dieser Tage in Graz: mit dem neuen Kindermusikfestival Popella.



„Wir haben zwei Kinder, die drei und neun Jahre alt sind, und waren daher schon sehr früh selbst auf der Suche nach guter Kindermusik“, sagt Anita Brodtrager. Damit meint sie: Musik, die zum Tanzen und Mitsingen anregt – die aber vor allem auch professionell gemacht ist. Die musikalisch anspruchsvoll ist und niveauvoll-lustige Texte hat, in denen sich die Kinder wiederfinden, mit denen aber auch Erwachsene etwas anfangen können.