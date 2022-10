Opernball: Tanzen für den guten Zweck

Nach zwei Jahren Pause soll der Opernball im Februar stattfinden. Er steht im Dienst der Solidarität: Ein Teil der Einnahmen soll an die gehen, die keine Mittel für eine Ballnacht haben.

Wien. Zwei Jahre lang war der Wiener Opernball wegen der Pandemie ausgesetzt. Das soll es aber auch gewesen sein: Wenn es nach den Veranstaltern geht, gibt es 2023 definitiv wieder einen Opernball – allerdings mit neuen Ideen: So stellt sich der nächste – mittlerweile 65. – Opernball in den Dienst der Solidarität: Mit den durch den Ball lukrierten Mitteln wird eine Hilfsaktion für in Not geratene Menschen in Österreich ermöglicht. Der Vorverkauf beginnt am Montag, zum regulären Kartenpreis von 315 Euro kommen 35 Euro, die an Österreich hilft Österreich gehen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

Die Staatsoper freue sich, nach den zwei Jahren Pause wegen der Pandemie ein Zeichen für die Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens setzen zu können. „Gleichzeitig fällt dieser Opernball in eine Zeit, die ganz neue Herausforderungen stellen wird. Viele Menschen in unserem Land werden in diesem Winter mit bisher unbekannten Problemen in der Bewältigung grundlegender alltäglicher Situationen konfrontiert sein.“



Neben dem Aufschlag auf Eintrittskarten sollen auch die Einnahmen aus der Gastronomie an Österreich hilft Österreich gehen. Der ORF wird seine Programme rund um den Ball in den Dienst des Fundraisings stellen. Weitere Aktivitäten werden bei der Opernball-Pressekonferenz Anfang Jänner 2023 bekannt gegeben.

Ein Zeichen der Solidarität

„Bei aller Freude darüber, dass es den Ball wieder geben wird, war für mich von vornherein klar, dass er diesmal nicht so stattfinden kann, als wäre rundum alles wie immer“, sagte auch Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić. „Die Staatsoper muss in einer Situation wie der aktuellen ein Zeichen der Solidarität mit jenen Menschen setzen, die nicht das Privileg einer rauschenden Ballnacht erleben können.“



Am Montag um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für den 65. Wiener Opernball. Alle Details auf der Seite der Oper: www.wiener-staatsoper.at. (APA)