Nord- und Südkorea feuern Warnschüsse ab

Ein nordkoranisches Handelsschiff hat die Grenzlinie überquert. Nach Warnschüssen sei es wieder umgekehrt. Nordkorea erklärte wiederum, man habe zehn Artilleriegeschosse als Warnung abgefeuert.

Warnschüsse an der westlichen Seegrenze abgefeuert. Der südkoreanische Generalstab teilte am Montag mit, die Streitkräfte hätten am frühen Morgen Warnschüsse abgefeuert, nachdem ein nordkoreanisches Handelsschiff die Grenzlinie überquert habe. Das Schiff sei dann umgekehrt. Das nordkoreanische Militär erklärte seinerseits laut staatlichen Medien, es habe zur Warnung zehn Artilleriegeschosse abgefeuert, weil ein südkoreanisches Marineschiff die Seegrenze verletzt habe.

Die Spannungen zwischen beiden Seiten hatten in den vergangenen Wochen nach einer ganzen Reihe von nordkoreanischen Raketentests stark zugenommen. Zudem hatte Nordkorea zuletzt aus Protest gegen die jährlichen gemeinsamen Militärmanöver Südkoreas und der USA Hunderte Artilleriegeschosse vor seiner Ost- und Westküste abgefeuert.

(Reuters)