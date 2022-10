Klimaaktivisten blockieren Wiener Praterstern

Die Bewegung „Letzte Generation“ fordert abermals Tempo 100 auf der Autobahn.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Bewegung "Letzten Generation" haben Montagfrüh den Autoverkehr am Praterstern in Wien-Leopoldstadt blockiert. Wie regelmäßig zum Wochenstart klebten sich mehrere Umweltschützer mit ihren Händen am Asphalt vor den Fahrspuren fest. Sie fordern laut Aussendung "sinnvolle Sparmaßnahmen" der Bundesregierung gegen Teuerung und Klimakrise - "allem voran Tempo 100 auf der Autobahn". Die Polizei bestätigte den Einsatz, der gegen 8.00 Uhr begonnen hatte.

Letzte Woche hatten sie die Wiener Ringstraße auf Höhe der Staatsoper blockiert. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich auf Straßen festkleben, werden meist wegen des Delikts der Ordnungsstörung und Delikten nach der Straßenverkehrsordnung, wie beispielsweise das Nicht-Benutzen des Gehsteiges als Fußgänger, angezeigt. Wird die Blockade als Versammlung eingestuft, ist auch eine Anzeige nach dem Versammlungsgesetz möglich.

