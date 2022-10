Gold in Zeiten der Veränderung

Videotalk. Über Gold als Anlageprodukt in volatilen Marktzeiten sprechen Goldexperte Niko Jilch, Thomas Steiner, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank und Monika Rosen, Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.

Steigende Preise und eine stark wachsende Nachfrage kennzeichnen den Goldmarkt seit vielen Jahren. Mit dem Ausbruch der Coronakrise hat sich der Trend weiter verstärkt. Statistiken der Münze Österreich AG belegen dies, die Vervielfachung der Verkaufszahlen bei Goldmünzen hat dem Unternehmen zuletzt Rekordergebnisse beschert. Auch die aktuelle geopolitische Risikolage scheint zur Attraktivität der Anlageform beizutragen. „Gold ist nach wie vor hochinteressant, auch wenn die Entwicklung von Preis und Nachfrage in naher Zukunft durchaus ungewiss sind“ – so lautete die Essenz der Expert:innen-Gespräche beim Vienna Gold Summit 2022. Die gemeinsame Veranstaltung von Münze Österreich AG und „Presse“ fand Ende September im Kursalon Hübner statt.

Stabilität für Privatanleger und Nationalbanken

Warum Gold gerade in Krisenzeiten glänzt und insbesondere bei Privatanlegern so beliebt ist, erklärt Goldexperte Niko Jilch: „Das Edelmetall gilt seit Jahrhunderten als beständiger Wertspeicher. Wenn Unsicherheit herrscht und die Inflation Angst erzeugt, greifen Menschen instinktiv auf Gold zu. Sparer hoffen, mit Gold ihr Vermögen in der Krise zu schützen.“ Auch für Nationalbanken stellt Gold traditionell ein wichtiges Asset im Rahmen ihrer diversifizierten Währungsreserven und somit einen bedeutenden Vermögenswert dar. Gold ist laut Thomas Steiner, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank, ein sogenanntes Safe Haven Asset, sprich ein Anlageprodukt, das in volatilen Marktzeiten dabei hilft, den Wert des Vermögens zu erhalten oder sogar zu erhöhen. Die OeNB setzt dabei auf Kontinuität und Stabilität. „Wir haben seit vielen Jahren 280 Tonnen Gold. Der Bestand ist konstant, der Wert hat sich allerdings zuletzt aufgrund der Preissteigerungen erhöht.“ 15 Milliarden Euro beträgt aktuell der Wert der Goldreserven der Oesterreichischen Nationalbank.

Steigende Zinsen bringen Goldpreis unter Druck

Ob die Preise in nächster Zukunft weiter steigen werden, ist laut Expert:innen noch ungewiss. Abhängig ist dies nicht zuletzt von den Zentralbanken, deren vorrangiges Bestreben es aktuell ist, die massiv angewachsene Inflation zu bekämpfen. Gedreht wird dafür an der Zinsschraube, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. „Für den Goldpreis und die Goldnachfrage sind Inflation und steigende Zinsen grundsätzlich keine positiven Nachrichten“, betont Monika Rosen, Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und langjährige Chefanalystin der UniCredit Bank Austria und Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft. Steigende Zinsen würden andere Anlagen im Vergleich zu Gold, das keine Renditen abwirft, wieder interessanter machen. „Je mehr man in anderen Anlageklassen an Zinsen bekommt, umso mehr erwächst Gold Konkurrenz“, so Rosen. Zugleich verteuere die Zinswende den Dollar, was dem in Dollar gehandelten Gold in anderen Währungsräumen etwas an Attraktivität nehmen kann. Den Goldpreis, meint Rosen, bringe das derzeit etwas unter Druck.