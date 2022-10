Nachhaltigkeit braucht kluge Finanzierung

Sustainable Finance spielt bei der weltweiten Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft eine Schlüsselrolle. Nachhaltige Finanzierungen zielen bei Investitionsentscheidungen auf ökologische, soziale und ethische Faktoren ab und helfen, sowohl Umweltziele als auch gesellschaftliche Ziele zu erreichen.

Damit die Umstellung zu einer auf die Erreichung der Pariser Klimaziele ausgerichteten Wirtschaft rechtzeitig vonstattengeht, bedarf es nachhaltiger Geschäftsstrategien in der Realwirtschaft und innovativer Finanzierungslösungen in der Bankindustrie. Um diese ökologische Transformation voranzutreiben, hat die Politik der Finanzwirtschaft die Verantwortung übertragen, die Zahlungsströme vermehrt zu nachhaltigen Projekten umzuleiten. „Im ersten Schritt wird von den Bankinstituten verlangt, die grünen Finanzierungen zu identifizieren“, erläutert Markus Ecker, Head of Sustainable Finance bei der Raiffeisen Bank International (RBI). Zu diesem Zweck hat die EU im Rahmen der EU-Taxonomie-Verordnung einen erheblichen Aufwand in die Definition von nachhaltigen Aktivitäten der Unternehmen investiert. Ab 2024 müssen die Banken in der Europäischen Union nachweisen, welcher Anteil ihres Geschäfts nachhaltigen Kriterien genügt. Hierfür wurde eine Kennzahl – das „Green Asset Ratio“ (GAR) – entwickelt, die über alle Banken hinweg einen Vergleich ermöglichen soll.

„Der Regulator hat somit Maßnahmen gesetzt, um die Finanzierung von Projekten, die den Pariser Klimazielen entgegenstehen, unattraktiver zu machen. Es ist für die Bankindustrie und für die Unternehmen der Realwirtschaft wichtig, frühzeitig zusammenzuarbeiten, um gemeinsam den Klimawandel aufzuhalten. “ Markus Ecker

Mehrwert für Kunden

Nachhaltige Finanzierungen bieten Unternehmen einen wichtigen Rahmen für Investitionen, die einen positiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. „Wir haben die Anforderungen dazu rechtzeitig erkannt und ein Expertenteam zusammengestellt, das basierend auf langjähriger Erfahrung unseren Kunden bei allen Aspekten ihrer nachhaltigen Initiativen zur Seite steht“, sagt Ecker.

„Bei der Strukturierung von nachhaltigen Finanzprodukten haben wir eine Spitzenposition erreicht und uns mittlerweile auch als größter Green-Bond-Emittent in Österreich und in CEE unter den Banken etabliert.“ Markus Ecker

Ein besonderes Anliegen der Raiffeisen Bank International ist es, das Thema Sustainable Finance auch nach Osteuropa zu bringen. „Dazu haben wir ein Netzwerk an ESG-Experten in all unseren Tochterbanken aufgebaut und unterstützen diese beim Wissensaufbau und bei den Beratungsgesprächen mit ihren Kunden“, erzählt Ecker. „In unseren Kernmärkten sind wir oft das erste Finanzinstitut, welches das Thema Sustainable Finance aktiv anspricht und Empfehlungen abgeben kann.“ Durch die Bereitstellung von nachhaltigen Finanzierungen erzeugt die Raiffeisen Bank International einen Mehrwert für ihre Kunden. „Unser Sustainable Finance Know-how ist sehr umfassend und geht über die klassische Finanzierungsberatung hinaus“, konstatiert Ecker.

Wege zur nachhaltigen Finanzierung

Damit Nachhaltigkeitserwägungen zu einem festen Bestandteil in der Finanzpolitik von Unternehmen werden, prüft die Raiffeisen Bank International bei zahlreichen Investitionsfinanzierungen, ob diese die Voraussetzungen der EU-Taxonomie erfüllen. „Nachdem sich dies zukünftig auch auf die Preisgestaltung und die Finanzierungsentscheidung auswirken wird, ist es für Unternehmen wichtig, die ersten Schritte in diese Richtung zu setzen und die entsprechenden Informationen bereitzustellen“, bemerkt Ecker. „Die Förderung der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit ist eine wichtige Aufgabe, die wir gern wahrnehmen.“ Mit ihrer Produktpalette an nachhaltigen Finanzierungen bietet die Raiffeisen Bank International ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die Umwelt- und Klimaschäden unter Berücksichtigung der ESG-Richtlinien zukünftig zu verringern. Speziell auf grüne Gebäude ausgerichtet ist der Green Real Estate Loan. Um einen Green Real Estate Loan handelt es sich dann, wenn das zu finanzierende Gebäude nachweislich mit hohen Umweltstandards errichtet und entsprechend zertifiziert wurde. Derartige Produkte sollen die Umstellung auf klimaneutrale Maßnahmen und Technologien sowohl attraktiver als auch transparenter machen.

Bei ESG-Linked Corporate Finance steht wiederum die allgemeine Nachhaltigkeitsperformance des Unternehmens im Mittelpunkt. Dabei werden die Finanzierungskosten an die Nachhaltigkeitsleistung des Kreditnehmers gekoppelt. In der Regel werden Finanzierungskosten gesenkt, wenn die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden bzw. erhöht, wenn diese verfehlt werden. Eine Möglichkeit zur nachhaltigen Veranlagungen ist das Sustainable Deposit – eine Festgeldanlage, deren Erlös ausschließlich in Unternehmen investiert wird, die sich zur Erreichung von herausfordernden Nachhaltigkeitszielen verpflichtet haben.

Mit Green Bonds, also grünen Anleihen, unterstützt die Raiffeisen Bank International ausschließlich nachhaltige Projekte, die zu einer messbaren Senkung der negativen Umweltauswirkungen beitragen. All diese Entwicklungen im Bereich Sustainable Finance haben letztendlich das Potenzial, die Finanzwirtschaft nachhaltig zu verändern und im Sinne des Pariser Klimaabkommens den Weg für grüne Kapitalströme zu ebnen.