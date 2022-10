Prozess um Fall Leonie: Angeklagter relativiert seine Aussage

Die 13jährige Leonie wurde am 27. Juni auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt leblos aufgefunden.

Drei Männer müssen sich wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs verantworten. Der Zweitangeklagte gab nun zu, mit der 13-Jährigen sexuell verkehrt zu haben.

Nach einer krankheitsbedingten Pause wird am Montag der Prozess um den Fall Leonie am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Drei junge Männer müssen sich im Zusammenhang mit dem Tod der 13-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs verantworten.

Der Zweitangeklagte relativierte am fünften Verhandlungstag seine Aussage. Der mittlerweile 19-Jährige gab nun zu, auch mit der 13-Jährigen sexuell verkehrt zu haben. Der Beschuldigte, der in der Tatwohnung gewohnt hat, habe stets behauptet, mit dem Mädchen nur gekuschelt zu haben. Allerdings widerlegten DNA-Spuren diese Version. "Ich hätte das vorher sagen sollen, aber ich hatte Angst", meinte er. Es habe sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt. "Ich entschuldige mich dafür, dass ich das nicht vorher gesagt habe." Bei allen anderen Angaben hätte er bisher die Wahrheit gesagt.

„Ich habe mich geschämt"

Auf die Frage eines Beisitzers, warum er deshalb Angst gehabt habe, meinte der Angeklagte: "Ich habe mich geschämt." Auf die erneute Frage nach dem Warum, antwortete er: "Ich weiß es nicht.“ Der Anwalt der Angehörigen, Florian Höllwarth, wollte wissen, ob er sich auch wegen etwas Anderem in dieser Tatnacht schäme. "Was meinen Sie?", fragte der 19-Jährige.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten das Mädchen am 26. Juni 2021 in einer Wohnung in Wien-Donaustadt in Missbrauchsabsicht unter Drogen gesetzt und sich dann an der 13-Jährigen vergangen haben. Das Mädchen überlebte den Drogencocktail nicht. Das Obduktionsgutachten ergab, dass die 13-Jährige infolge der Suchtmittelvergiftung und Ersticken eines gewaltsamen Todes starb.

Urteile Anfang Dezember erwartet

Die Männer afghanischer Abstammung sind zwischen 19 und 24 Jahre alt. Für den Ältesten, der am fünften Prozesstag Geburtstag hat und zum Tatzeitpunkt erwachsen war, geht es im Fall eines Schuldspruchs um zehn bis 20 Jahre oder lebenslang. Die beiden anderen müssten bei einer anklagekonformen Verurteilung mit bis zu 20 Jahren rechnen.

Mit dem Verhandlungstag am Montag sind noch zwei weitere Termine vorgesehen, die Urteile sollen bei planmäßigem Verlauf am 2. Dezember fallen. Am Montag standen die Befragungen weiterer Zeugen auf dem Programm.

(APA)