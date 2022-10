Schallenberg traf Außenminister Park und Premier Han. Österreichs Außenminister wird auch die demilitarisierte Zone besuchen.

Südkorea ist an einer weiteren Stärkung der Beziehungen mit Österreich interessiert. Seine Regierung wolle die bilaterale "strategische Partnerschaft", die 2021 geschlossen wurde, weiter stärken, sagte der südkoreanische Außenminister Park Jin nach einem Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Sonntag in Seoul nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

In diesem Sinne, so Park, komme der Besuch Schallenbergs in Seoul "zur rechten Zeit" und sei "eine sehr wichtige Gelegenheit" für die Entwicklung der Beziehungen. Der südkoreanische Außenminister fügte hinzu, dass die beiden Länder enge Freunde und Kooperationspartner seien und heuer das 130-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feiern würden.

Schallenberg bleibt noch bis Mittwoch in Südkorea. Am Montag traf er Premierminister Han Duck-soo. Außerdem besuchte Schallenberg die Global Green Growth Initiative von Ex-UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Am Dienstag steht die Eröffnung der Schau "Collecting the World - Six Centuries of Beauty in the Habsburg Empire" des Kunsthistorischen Museums (KHM) gemeinsam mit dessen Generaldirektorin Sabine Haag auf dem Programm.

Besichtigung der Demilitarisierten Zone

Geplant ist auch eine Besichtigung der Demilitarisierten Zone (DMZ) am 38. Breitengrad, also die Pufferzone auf der koreanischen Halbinsel, die Nord- und Südkorea seit dem Korea-Krieg (1950-53) teilt. Auf der koreanischen Halbinsel herrscht formell weiter Kriegszustand. Am Montag in der Früh wurden von beiden Seiten Warnschüsse an der umstrittenen Seegrenze abgefeuert. Nordkorea und Südkorea beschuldigten einander gegenseitig, die Seegrenze mit Schiffen verletzt zu haben. Die Spannungen zwischen beiden Seiten hatten in den vergangenen Wochen nach einer Reihe von nordkoreanischen Raketentests stark zugenommen.

