Brent-Ölpreis rutscht knapp unter 90 Dollar

Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen Mittag 89,75 US-Dollar und damit rund 4,2 Prozent weniger als am Vortag. Auch die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich. Marktbeobachter erklärten die Verluste mit aktuellen Konjunkturdaten aus China.

Die Ölpreise haben am Montagvormittag stark nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.45 Uhr 89,75 US-Dollar und damit rund 4,2 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 83,39 Dollar das Fass. Marktbeobachter erklärten die Verluste mit aktuellen Konjunkturdatenaus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und einem wichtigen Importeur von Rohöl.

Die wirtschaftliche Erholung in China bleibt auf wackeligen Beinen. Im dritten Quartal ist Chinas Wirtschaft zwar stärker als erwartet um 3,9 Prozent gewachsen. Allerdings deuteten weitere am Montag veröffentlichte Konjunktur- und Handelszahlen auf ein durchmischtes Bild der Lage hin.

Eine strikte Null-Covid-Strategie der Führung in Peking mit Lockdowns und anderen harten Maßnahmen bremst die chinesische Wirtschaft, die aber auch unter einer schweren Immobilienkrise, hoher Verschuldung und schwacher heimischer Nachfrage leidet.

Geringe Wachstumsdynamik erwartet

"In den nächsten Quartalen dürfte die Wachstumsdynamik gering sein, da der Gegenwind durch die Nullzins-Politik und den Immobilienabschwung anhält", schreiben die Analysten der Commerzbank am Montag. Ohnedies dürfte China nach ihrer Einschätzung in der dritten Amtszeit von Präsident Xi Jinping einen tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel durchlaufen.

Der Preis für ein Barrel Opec-Öl wurde für Freitag mit 92,09 Dollar festgelegt, wie das Opec-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 92,48 Dollar gelegen. Der Opec-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab zum Wochenauftakt etwas nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1645,78 Dollar und lag damit 0,9 Prozent unter dem Preis vom Freitag.

(APA)