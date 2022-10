„Wir fördern die grüne Transformation“

Interview. Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen, über die Rolle, die Versicherungen im Kampf gegen den Klimawandel spielen und welche Maßnahmen ergriffen werden.

Wann und warum hat die Wiener Städtische begonnen, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen?

Ralph Müller: Die Wiener Städtische lebt seit der Gründung vor rund 200 Jahren Werte wie Solidarität, soziales Engagement sowie nachhaltiges Wirtschaften in der Unternehmensführung. Diese Grundhaltung verfolgt eine klare Strategie des wertorientierten Wachstums, die den Unternehmenserfolg prägt. Dieser Ansatz spiegelt sich auch in der Veranlagung wider. Nachhaltigkeit spielt für die Wiener Städtische daher seit jeher eine sehr wichtige Rolle – aus mehreren Gründen. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, den Kampf gegen den Klimawandel aktiv mitzugestalten und hier unseren Beitrag zu leisten. Die Vienna Insurance Group und damit auch die Wiener Städtische sind mit März 2021 dem United Nations

Global Compact beigetreten, der weltweit größten Initiative für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit. Mit dem Beitritt bekennt sich die gesamte VIG-Gruppe zu den zehn universellen Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsnormen, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung und setzt in diesen Bereichen bereits viele Maßnahmen. Wir bekennen uns selbstverständlich auch zu den Pariser Klimazielen und reduzieren seit Jahren unseren CO 2 -Ausstoß.

Wie sieht das bei der Wiener Städtischen konkret aus?

Als größter Lebensversicherer des Landes verfügen wir über Kapitalanlagen in Höhe von 23,5 Milliarden Euro – das ist ein großer Hebel, mit dem wir die grüne Transformation fördern und unterstützen können. Das ist ein enormes Potenzial, mit dem wir beim Klimaschutz einen substanziellen Beitrag leisten können. Wichtig ist für mich, dass wir als Wiener Städtische unter Nachhaltigkeit nicht ausschließlich den Umweltaspekt verstehen, sondern auch ganz stark die soziale Komponente miteinbeziehen. So haben wir uns verpflichtet, grundsätzlich auf Investitionen zu verzichten, die mit Kohle oder geächteten Waffen zu tun haben. Verstärkt investiert wird indes in nachhaltige Investments wie Solarparks, Windkraftwerke oder Glasfasernetze. Auch grüne Anleihen werden in der Veranlagung bevorzugt. Nicht zu vergessen ist, dass wir unser Immobilienportfolio von rund 1,9 Milliarden Euro auch nachhaltig ausrichten. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass wir in Zeiten steigender Immobilienpreise in leistbares Wohnen investieren, wie etwa in der Seestadt Apern und am ehemaligen Wiener Nordbahnhof.

Welche Initiativen setzt die Wiener Städtische darüber hinaus?

Wir nutzen in unserer Zentrale im Ringturm Fernwärme bzw. -kälte, die wesentlich zur Reduktion von Treibhausgasen führt, energiesparende Technologien und Maßnahmen zur Abfallvermeidung – Mülltrennung ist eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus haben wir und werden wir bei unseren eigenen Immobilien E-Ladestationen und Fotovoltaikanlagen errichten und Begrünungsmaßnahmen vornehmen, die den CO 2 -Ausstoß zusätzlich reduzieren.

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Umweltbilanz aus?

Das Thema Digitalisierung bietet primär natürlich Komfort für unsere Kundinnen und Kunden. Alle Services und Informationen sind am PC oder Smartphone sofort verfügbar, Produkte zum Teil online abschließbar. Und auch unsere „losleben“-App und das neue Kundenportal unterstützen unsere Bemühungen, weniger Papier zu produzieren. Durch alle diese Maßnahmen kommt es zu einer deutlichen Reduktion beim Papierverbrauch und auch beim Versand von Schriftstücken am Postweg – diesen Zusatznutzen darf man nicht vergessen. Das sind kleine, aber wichtige Bausteine, die natürlich auch der Umwelt zugutekommen. Und sie unterstützen unsere Ziele hinsichtlich ESG, wobei E für Environment, also vereinfacht gesagt für umweltbezogene Themen, S für Social und G für Governance steht.

Welche speziellen Angebote bietet die Wiener Städtische für umweltbewusste Kunden?

Im Bereich Lebensversicherung waren wir mit unserer Eco Select Invest ein Pionier. Die mit dem österreichischen Umweltzeichen prämierte Fondspolizze hat sich als wahrer Renner erwiesen, weil sie zwei Trends miteinander verbindet – die Suche nach Rendite und den Wunsch, nachhaltig zu veranlagen. Wenn wir alle fondsgebundenen Lebensversicherungen zusammennehmen, so fließt bereits jeder zweite Euro in nachhaltige Veranlagungen. Das ist ein Trend, der sich nicht mehr umkehren wird. In der Kfz-Versicherung bieten wir schon seit Jahren einen Klima- und Umweltbonus für umweltfreundliches Autofahren an. Bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten wie Strom und Erdgas reduziert sich die Prämie um 30 Prozent. Beim Klimabonus sinken die Prämien – abhängig vom CO 2 -Ausstoß des Fahrzeugs – um bis zu 20 Prozent.

www.wienerstaedtische.at