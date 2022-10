Wintersport: Und wieder steht eine Ausnahme-Saison vor der Tür

Alpin. Was bringt der Winter für den Tourismus in den Bergen?

War es schon in den vergangenen Pandemiewintern nicht leicht für die Skibranche, setzt die kommende Saison noch eins drauf. Recht zurückhaltend reagieren die Touristiker angesichts der Energiekosten, anderen Preissteigerungen und unsicherem Buchungsverhalten der Kundschaft. Aber einige spektakuläre Neuigkeiten gibt es dann doch.

So öffnet etwa Ende November in Ischgl die Silvretta-Therme. Ein sanft geschwungener dunkelgrauer Bau direkt an der Talstraße mit 1000 Quadratmetern Wasserfläche. 1500 Quadratmetern Saunabereich, Fitnesscenter und Veranstaltungsräumlichkeiten für bis zu 600 Personen.

Rund um das Gebäude soll eine Eislaufbahn verlaufen, gastronomisch können sich die Besucher in einer Trattoria, einem Thermenbuffet, Grilllounge, Poolbar und Eisbar versorgen.

Dynamisches Preissystem

Seit drei Jahren wird gebaut und das konsequent nachhaltig, wie es offiziell heißt, mit einem Heizungssystem mit Erdwärme. Ziemlich neu ist das dynamische Preissystem, das die Preise tagesaktuell nach einem Algorithmus berechnet, womit dann die Auslastung optimiert werden soll. Rund 75 Millionen Euro investiert die Silvretta Bergbahn in das Projekt, das österreichweit sicherlich der spektakulärste Neubau in diesem Winter sein wird. Dass man mit der Eröffnung punktgenau in der Energiekrise landet, ist für die erfolgsverwöhnten Ischgler Touristiker schon fast ein Schicksalsschlag.

Mit Kosten und Preisen hadert aber die gesamte Branche. Bergbahnen ebenso wie die Tourismusverbände sind mit Prognosen übervorsichtig.

Teure Beschneiung

Warum das so ist, dokumentiert ein Salzburger Bergbahnchef: „Da unser Stromvertrag ausgelaufen ist, kaufen wir jetzt am Spotmarkt, haben Preise in den letzten Monaten zwischen 19 und 50 Cent pro Kilowattstunde und monatliche Stromkosten, die in der Spitze von 25.000 auf 150.000 Euro gestiegen sind.“

Skifahren ist bekanntlich eine kostenintensive Veranstaltung, weil Seilbahnen und Beschneiungsanlagen große Mengen Energie verschlingen. Da hat sich jüngst viel getan, mit Seilbahnen mit effizientem Direktantrieb und satellitengesteuerten Pistenraupen. Die mit Hybridsystemen angetriebenen Pistenraupen haben sich eher nicht bewährt, weshalb man nun auf rein elektrische Pendants setzt. Details, die in der oft von Polemik gesteuerten Diskussion leicht untergehen.

Wenig überraschend sind die Preise für die Lifttickets spürbar gestiegen. Tagespässe liegen bei den kleinen Skigebieten knapp unter oder über 50 Euro; bei den großen sind 60 Euro und etwas mehr durchaus üblich. 66 Euro kostet der Tag in Saalbach in der Hochsaison, in Kitzbühel wäre es ein Euro weniger. Am Golzentipp in Obertilliach in Osttirol gibt es den Tagespass für 43 Euro. „Bei uns liegen die Preissteigerungen bei den Skipässen im Bereich von acht bis zehn Prozent“, sagt Gerhard Wolfsteiner von der Salzburger Sportwelt. Ein Wert der aktuell branchenüblich ist. Die Hauptsaison ist momentan schon gut gebucht, so Wolfsteiner, nur für die Vor- und Nachsaison ist es noch sparsamer. Das könne daran liegen, dass Österreicher und Deutsche noch zurückhaltend sind, während Dänen und Holländer fleißig buchen.

Die Kitzbüheler Alpen © kringsmaren

Nachhaltige Angebote

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das bereits vor der Pandemie sehr präsent war, weshalb viele Destinationen zum Beispiel auf die Bahn als Verkehrsmittel gesetzt hatten. Ein Ansatz, der durch Corona und die Angst vor Ansteckung ziemlich abgewürgt wurde, aber wieder im Kommen zu sein scheint. Jedenfalls mehren sich die Offerten mit Bahnanreise, werden Shuttledienste zu den Gastbetrieben organisiert.

Bei den Bergbahnen in Österreich gibt es kaum gravierende Innovationen. Da und dort werden schon neue Bahnen eröffnet so wie die Hoadlbahn in der Axamer Lizum bei Innsbruck, wo man nun in sechs Minuten vom Parkplatz auf den Hoadl hinaufkommt, und am Asitzkogel bei Leogang, wo es eine neue Achter-Sesselbahn geben wird. Ansonsten wird eher darüber nachgedacht, wo man sparen kann, und weniger, wo man zusätzlich Geld ausgibt. Am Dürrnberg bei Hallein sollen in diesem Winter die Lifte an zwei Tagen still stehen.

Auch bei den südlichen Nachbarn sind keine großen neuen Projekte angesagt. In den Gebieten von Dolomiti Superski geht es um Qualitätsverbesserungen. Alte Lifte werden durch neue, leistungsfähigere ersetzt wie etwa am Karersee, auf der Seiser Alm, im Val di Fiemme und San Martino di Castrozza.

Aber irgendwie wollen die Gäste ja beschäftigt werden. Da kommt ein Trend sehr entgegen, der sich schon vor Corona aufgeschwungen und dank der Pandemie noch kräftig zugelegt hat. Sanfter Wintersport wird heuer zweifellos ein wichtiges Thema. Langlaufen, Winterwandern und Schneeschuhtouren können sehr stilvoll sein, wenn die Kulisse passt, dazu gesund und kostengünstig. „Es gibt ein Zurück zu den alten Zeiten, wobei wir im Tal gemütliche und stimmungsvolle Angebote haben, wie die reaktivierten Winterwandernächte. Oben auf dem Gletscher spielen sich die sportlichen Aktivitäten ab“, sagt Michael Gstrein vom Stubaier Tourismusverband.

Hundeschlitten und Eiswege

Verbrauchsarm und nachhaltig sind auch viele Angebote, die die sanften Schneeausflüge kreativer angehen. In St. Anton am Arlberg kann man an zwei Tagen pro Wochen mit Husky-Schlittenhunden die Landschaft erkunden. Am Ritzensee bei Saalfelden lockt eine Rätselrallye in der Loipe mit sieben Stationen.

Im Engadin in der Schweiz bei Sur En hat man einen drei Kilometer langen Eisweg durch den Wald geschaffen. Winterwandern mit Schlittschuhen. Apropos Eis: Angesichts der weit verbreiteten, wenig aufmunternden Prognosen in Sachen Heizen und Wärme zu Hause bekommt so manches Event eine ungewollte Popularität. Bei Ice4Life in Gastein laufen die Teilnehmer wenig bekleidet zu Fuß und auf Langlaufskiern durch Sportgastein und hüpfen zum krönenden Abschluss noch in eiskaltes Wasser. Das Eisbaden selbst hat sich ja mittlerweile alpenweit als Trendsport etabliert.

Nicht frieren sollen dagegen die Gäste, die sich im Schweizer Brienzersee mit dem Hottub auf dem Wasser bewegen. Im orangen Hotpot, der mit 38 Grad warmem Wasser gefüllt ist, können bis zu sechs Gäste im See unweit von Interlaken kreuzen und werden mit Getränken versorgt.

Fondues in der Seilbahn

Ein Schweizer Klassiker ist die Fondue-Gondelfahrt auf den Pilatus von Kriens bis zur Bergstation inklusive Käsefondue und Panoramablick über den Vierwaldstättersee. Eine Seilbahnfahrt mit Fondue kann man auch im Saastal machen; in Zermatt wird das Fondue auch im Igludorf auf 2700 Metern mit Matterhornblick aufgetischt.

Natürlich wird auch noch Ski gefahren. In den Kitzbüheler Alpen hat ein Superlativ Premiere. Dort soll die längste Skirunde der Welt die Kundschaft locken. Nachdem im letzten Winter eine neue Verbindung zwischen Kitzski vulgo Kitzbühel und der Skiwelt Wilder Kaiser–Brixental entstand, wird dies nun mit der neuen Skirunde mit 88 Abfahrtskilometern und 17.232 Höhenmetern umgesetzt.

Zum Vergleich: Die allbekannte Sella Ronda in den Dolomiten, die Mutter aller Skirunden, ist knapp 40 Kilometer lang. Solche Skirunden erfreuen sich wachsender Beliebtheit, bieten sie doch eine zusätzliche Qualität des Skifahrens, eine Art Reisen auf der Piste, wie man sie auch in Ischgl, am Arlberg oder am Hochkönig anbietet.