Mehr Geld für die Landesverteidigung

Investiert wird unter anderem in eine moderne und sichere Verkehrsflotte in der Luft und zu Land.

Eine historische Budgeterhöhung sorgt dafür, dass in den kommenden vier Jahren 16 Milliarden Euro in das Bundesheer investiert werden. Der ÖBH Aufbauplan2032 legt fest, wohin das Geld am besten fließen soll.

Von einer Zeitenwende ist die Rede, wenn der 24. Februar 2022 genannt wird. Der Tag, an dem Russland in der Ukraine auf europäischem Boden den Krieg begonnen hat, veränderte auf einen Schlag die Herausforderungen an die internationale Sicherheitspolitik. Die seit dem Ende des Kalten Krieges in Europa existierende Friedensordnung wurde mit dem völkerrechtswidrigen russischen Angriff in ihren Grundfesten erschüttert und verlangte eine Neubeurteilung der bisherigen Sicherheitsstrategie Europas. Quasi über Nacht wurden im Osten des Kontinents neue Realitäten geschaffen.

Wenn seit Monaten Bomben und Raketen auf ukrainische Städte fallen, die näher an Wien liegen als Bregenz, rückt auch die existenzielle Bedeutung einer gut aufgestellten Landesverteidigung für einen neutralen Staat wie Österreich in den Fokus. Militärische Bündnisfreiheit kann nach den Ereignissen in der Ukraine nicht mehr als verlässlicher Garant für Frieden angesehen werden.

Historischer Schritt

„Gerade für einen neutralen Staat ist im Sinne einer proaktiven Sicherheitspolitik eine gut aufgestellte Landesverteidigung eine wesentliche Säule zur Aufrechterhaltung seiner Souveränität. Darüber hinaus ist die Sicherheit Österreichs unmittelbar und eng verbunden mit jener Europas“, heißt es im Budgetbericht 2023 der Regierung. Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine sollen in den kommenden Jahren deutlich mehr Mittel als jemals zuvor in die rot-weiß-roten Streitkräfte fließen. Ziel ist es, mit den zusätzlichen Geldern die militärischen Kernkompetenzen des Heeres auszubauen und zu stärken.

Der militärischen Landesverteidigung wird damit jener Stellenwert eingeräumt, den Fachleute schon seit vielen Jahren einfordern und der in Anbetracht der aktuellen Bedrohungslage notwendiger denn je erscheint. Das Ausmaß und der langfristige Horizont des Beschlusses der österreichischen Regierung in Bezug auf die signifikante Erhöhung der Verteidigungsausgaben und die „Umfassende Landesverteidigung“ (ULV) gelten als historisch. Die ULV Österreichs beschränkt sich dabei nicht nur auf die militärische Verteidigung. „Umfassend“ beinhaltet auch zivile Maßnahmen, etwa die wirtschaftliche und zivile Vorsorge sowie das Schaffen von Verständnis dafür in der Bevölkerung, Stichwort geistige Landesverteidigung.

Gefechtsfeld der Zukunft

Rund 2,7 Milliarden Euro beträgt das Verteidigungsbudget im Jahr 2022. 2023 wird es um 680 Millionen Euro erhöht, was einer 25-prozentigen Steigerung entspricht. Die schrittweise Budgeterhöhung setzt sich in den kommenden Jahren fort. In den nächsten vier Jahren wird das Budget für Landesverteidigungsaufgaben auf 5,3 Milliarden Euro angehoben. Die Pensionen sind darin nicht eingeschlossen, diese werden wie bisher aus einem anderen Finanztopf, der UG 23 „Pensionen – Beamtinnen und Beamten“, bezahlt.

Ein Schwerpunkt der erfolgreichen Budgetverhandlungen lag zudem in der mittelfristigen Absicherung des Heeresbudgets. Im Sinne der Planungssicherheit wurde im Ministerrat vor wenigen Tagen beschlossen, das Verteidigungsbudget bis zum Jahr 2032 durch ein Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz (LVFinG) abzusichern, womit eine über ein Jahrzehnt hinaus klare Entwicklung der Fähigkeiten des Heeres gewährleistet werden kann. Der sogenannte Aufbauplan ÖBH2032 als Ergebnis umfassender Beurteilungen durch den Generalstab dient der Stärkung des Österreichischen Bundesheeres im Kernbereich der militärischen Landesverteidigung. Geschaffen werden damit jene Kompetenzen, die es benötigt, um auf dem Gefechtsfeld der Zukunft bestehen zu können. Im Vordergrund stehen die Schwerpunkte Mobilität der Einsatzkräfte, Schutz und Wirkung für Soldatinnen und Soldaten sowie Autarkie und Stärkung der Verteidigungsbereitschaft.

Mobilität der Einsatzkräfte

Ein Kernfaktor aller Streitkräfte besteht in der Ausprägung von besonderer Mobilität der Kräfte. Diese wird als notwendig angesehen, um im Verbund mit den Faktoren Schutz und Wirkung den beabsichtigten Effekt in einem Einsatz zu erzielen. Der Fokus liegt also auf dem Bereich der geschützten Mobilität, insbesondere der Ergänzung der geschützten Fahrzeugflotte sowie dringend benötigter Transportfahrzeuge. Durch kürzere Verwendungszyklen sollen die Fahrzeugflotten hinsichtlich Leistung, Sicherheit, aber ebenso Umweltschutz und Aufwendungen technisch up to date gehalten werden. Auch in der Luft müssen die Transportfähigkeiten ausgebaut und verbessert werden. Dazu zählt die permanente Modernisierung der Hubschrauberflotte. In diesem Zusammenhang wird demnächst der erste der insgesamt 18 bestellten neuen Leonardo-Hubschrauber AW169 in Österreich landen. Ziel ist es, die aktive Luftraumüberwachung auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen und durch die Erweiterung der Flotten auch weiterhin sicherzustellen.

Mehr Schutz und Wirkung

Alle Soldatinnen und Soldaten werden in den nächsten Jahren mit moderner persönlicher Ausrüstung, dem benötigten Individualschutz sowie Mitteln für Nachtkampf und Kommunikation ausgestattet, damit sie ihre Aufträge bei Tag und Nacht präzise erfüllen können. Es wird in den Kernbereich der militärischen Landesverteidigung, in den Schutz vor Bedrohungen aus der Luft und in fortschrittliche Sensoren für Aufklärungskräfte investiert. Die mechanisierte Truppe mit Kampfpanzern, Schützenpanzern, Pionierpanzern und der Artillerie wird modernisiert, um Panzerschutz, Feuerkraft und hohe Beweglichkeit zu gewährleisten.

Der Kampf im Cyberraum ist aus dem Gefechtsfeld des dritten Jahrtausends nicht mehr wegzudenken. (c) bundesheer-daniel trippolt

Fokus auf autarke Kasernen

Autarke Kasernen mit hohem Schutzgrad, ausreichend Versorgungsgütern und hochwertiger Sanitätsversorgung bilden die Basis für die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit. Der Plan lautet, in den nächsten Jahren alle 100 Kasernen in Fragen der Energie, der Verpflegung, der Wärme- und Treibstoffversorgung sowie der Wasser- und Sanitätsversorgung unabhängig von äußerlichen Einflüssen zu machen und so eine vollkommen selbstständige Versorgung sicherzustellen. Die Umstellung ist gerade in Zeiten der Energiekrise dringlich notwendig. Vorzubeugen ist der wachsenden Risikobedrohung eines Blackouts, sprich einem länger andauernden Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfall, der fatale Folgen für die Bevölkerung haben kann. Der Um- und Ausbau der Kasernen zu autarken Inseln, die dann unter anderem als Anlaufstellen für Blaulichtorganisationen im Katastrophenfall dienen, gilt als ein entscheidender Schritt in Richtung Sicherheit.

Elektronische Kampfführung

Massiv investiert wird ebenfalls in den Bereich der Cybersecurity. Der Kampf im Cyberraum und die elektronische Kampfführung sind heute auf dem Gefechtsfeld nicht mehr wegzudenken. Immer stärker wird der virtuelle Raum zu einem integralen Bestandteil des Denkens und Handelns auf allen militärischen Ebenen. Cyberkräfte haben nicht nur den Schutz der IKT-Systeme des ÖBH sicherzustellen, sondern müssen bei Bedarf auch jenen der verfassungsmäßigen Einrichtungen oder kritischen Infrastrukturen unterstützen bzw. eigenständig übernehmen können. Zu beherrschen gilt es das gesamte Spektrum des Kampfes in Computernetzwerken, von der Verteidigung über die Ausnutzung von Schwachstellen bis hin zum Angriff.

Zur Sicherstellung dieser Fähigkeiten müssen Führungsunterstützungs- und Cyberkräfte zur Kampfführung im elektro­magnetischen Spektrum bereit­stehen. Hier wird in zeitgemäße und auf die Innovationszyklen der IKT abgestimmte Systeme investiert. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Systemen von anderen staatlichen ­Organisationen.

