Wenn der allmächtige Xi seinen Vorgänger aus dem Saal zerren lässt

Kurz vor dem Parteitag-Ende der chinesischen kommunistischen Partei, zeigt Parteichef Xi Jinping, was er von seinem Vorgänger hält. Der 79-jährige Hu Jintao wird von Ordnern aus dem Saal gebracht. Ein Botschaft an alle Kritiker Xis.

Es war der Parteitag, an dem sich Xi Jinping zum Herrscher und Parteichef auf Lebenszeit wählen ließ. Und für die internationalen Beobachter hatte Xi auch die dazu passenden Bildern inszeniert. Der ehemalige chinesische Präsident Hu Jintao - sein Vorgänger - wurde am Samstag unerwartet aus der Abschlusszeremonie eines Kongresses der regierenden Kommunistischen Partei eskortiert.

Hu, 79 Jahre alt, ist der unmittelbare Vorgänger von Xi Jinping, saß links von Xi. Er wurde von zwei Ordnern von der Bühne des Hauptauditoriums der Großen Halle des Volkes in Peking geführt. Die Nachrichtenagentur AFP veröffentlichte Videoaufnahmen, die zeigen, wie ein Ordner wiederholt versucht, Hu von seinem Sitz zu heben, was besorgte Blicke der in der Nähe sitzenden Beamten hervorrief. Hu legte dann seine Hand auf ein Blatt Papier, das auf Xis Mappe lag, aber Xi legte seine Hand schnell auf das Blatt.

Chinas oberster Gesetzgeber Li Zhanshu, der rechts neben Hu saß, gab die Mappe des ehemaligen Präsidenten an einen Ordner weiter und wischte sich selbst mit einem Tuch den Kopf ab, nachdem Hu endlich aufgestanden war.

Hu sah verzweifelt aus und schien sich zu weigern, den Saal zu verlassen, als die Ordner ihn hinausbegleiteten, und drehte sich einmal zu seinem Sitz zurück. Auf dem Weg nach draußen wechselte er ein paar Worte mit Xi und klopfte Premier Li Keqiang, der rechts von Xi saß, auf die Schulter.

In China wird über Hus Rausschmiss nicht berichtet

Ein Video des Vorfalls, der angesichts der sorgfältigen Inszenierung der meisten derartigen Veranstaltungen höchst ungewöhnlich ist, wurde auf Twitter verbreitet, konnte aber auf Chinas stark zensierten Social-Media-Plattformen nicht gefunden werden. Twitter ist in China blockiert.

Auf Chinas Twitter-ähnlichem Weibo spielten einige Social-Media-Nutzer auf den Vorfall an, indem sie alte Beiträge mit Hu kommentierten - eine übliche Taktik, um die Zensur im Internet zu umgehen.

Am Samstagabend waren jedoch die Kommentare zu fast allen Weibo-Beiträgen, die Hus Namen enthielten, nicht mehr sichtbar, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

In der Berichterstattung der staatlichen Medien über die Zeremonie wurde die Szene ebenfalls nicht gezeigt. Die offiziellen CCTV-Abendnachrichten über die Abschlusszeremonie des Kongresses am Samstag enthielten wie üblich Aufnahmen mit Hu aus der Zeit vor dem Vorfall.

Offizielle Stellungnahme: „Fühlte sich nicht wohl"

Hu hatte am vergangenen Sonntag leicht unsicher gewirkt, als er bei der Eröffnungszeremonie des Kongresses auf dieselbe Bühne begleitet wurde. Am späten Samstagabend twitterte Chinas offizielle Nachrichtenagentur Xinhua über den Vorfall: "Xinhuanet-Reporter Liu Jiawen hat erfahren, dass Hu Jintao darauf bestanden hat, an der Schlusssitzung des 20. Nationalen Parteikongresses teilzunehmen, obwohl er sich in letzter Zeit etwas erholt hat", hieß es. "Als er sich während der Sitzung nicht wohl fühlte, begleiteten ihn seine Mitarbeiter zu seiner Gesundheit in einen Raum neben dem Tagungsort, um sich auszuruhen. Jetzt geht es ihm viel besser", hieß es in einem zweiten Tweet.

In den inländischen Weibo-Beiträgen von Xinhua wird Hu nicht erwähnt. Der alle fünf Jahre stattfindende Kongress endete mit Änderungen an der Parteisatzung, die den zentralen Status von Xi und die führende Rolle seines politischen Denkens innerhalb der Partei zementieren.

Kritiker in der Partei verlieren an Einfluss

Sämtliche Wirtschaftsreformer und Pragmatiker, allen voran der scheidende Premier Li Keqiang und sein enger Vertrauter Wang Yang, gehen nun in Rente oder wurden möglicherweise gar unter Zwang ins politische Aus gedrängt. Li galt als Erfindung von Hu Jintao und war der vielleicht letzte Parteikader, der bei seinen Reden und öffentlichen Auftritten die realen Probleme der Bevölkerung ansprach, anstatt nur ideologische Floskeln zu dreschen. Dabei hatte der Ökonom zuletzt praktisch nur mehr wenig zu sagen, medial wurde ihm vom Parteiapparat selten Aufmerksamkeit geschenkt. Nun werden Leute wie er vollständig verstummen.

(Reuters/Red.)