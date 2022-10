EU-Kommission plant zahlreiche neue Abgasnormen

(c) IMAGO/Silas Stein

Die Europäische Kommission plant einem Medienbericht zufolge die Einführung neuer Abgasnormen. Die geplante Abgasnorm Euro 7 soll eine Reihe von Zusatzkategorien erhalten, wie das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf einen der Zeitung vorliegenden Entwurf der Brüsseler Behörde berichtete. Demnach ist etwa die Kategorie Euro 7+ für Autos vorgesehen, deren Batterie mindestens zehn Prozent länger hält als gesetzlich vorgegeben.

Laut "Handelsblatt" soll Euro7+ auch für Autos gelten, die mindestens zehn Prozent weniger Schadstoffe ausstoßen als die neue Euro-7-Norm vorgibt. Außerdem seien noch die Kategorien 7A und 7G vorgesehen: Erstere für Autos mit flexiblem Abgasreinigungssystem, um etwa in Umweltzonen den Ausstoß zu senken. Die Kategorie Euro 7G soll demnach für Hybridautos gelten, die in Umweltzonen automatisch in den elektrischen Null-Emissions-Modus umschalten. Die verschiedenen Kategorien sollen zudem kombiniert werden können.

Die EU-Kommission stellt voraussichtlich am 9. November ihre Vorschläge zur Überarbeitung der Schadstoffklassen von Autos und Lkws vor.

Die Einteilung in Schadstoffklassen wurde eingeführt, um Autoabgase schrittweise sauberer zu machen. Reguliert werden etwa der Ausstoß von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden sowie Feinstaub. Die Regulierung begann 1992 mit Euro 1. 1997 wurde Euro 2 eingeführt, 2001 folgte Euro 3, 2006 Euro 4, 2011 Euro 5 und seit 2015 gilt Euro 6. Autofahrer können die Schadstoffklasse ihres Wagens dem Fahrzeugschein entnehmen.

