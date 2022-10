Elektroschrott ist der Stoff der Unabhängigkeit

Österreich liegt im EU-Vergleich im Spitzenfeld jener Länder, die alte Elektrogeräte sammeln und wiederverwerten. Doch das Potenzial ist noch lang nicht ausgeschöpft.

Die Lieferketten stocken, die Energie für die Transporte wird teuer, und immer neue politische Konflikte tragen dazu bei, dass zahlreiche Materialen knapp werden. Wartezeiten etwa für neue Waschmaschinen betragen deshalb bereits mehrere Monate, es fehlen Rohstoffe für Elektronik und Batterien. Dabei gibt es eigentlich in Europa genug: Sie sind in Produkten verbaut, die einige Jahre genutzt und dann weggeworfen werden. Elektroschrott ist der wertvollste und am stärksten zunehmende Abfall in Europa, doch bisher werden im EU-Schnitt lediglich 40 Prozent davon recycelt.



Zurzeit werfen die Österreicherinnen und Österreicher pro Kopf und Jahr 15,3 Kilogramm Altelektrogeräte weg. Immerhin 56,5 Prozent davon werden laut der Elektrogeräte-Koordinationsstelle Austria gesammelt und einem Recycling zugeführt. Damit erreicht Österreich zwar nicht die Vorgabe der EU von 65 Prozent, liegt aber trotzdem im Spitzenfeld der Mitgliedstaaten. „Das Sammeln von Elektroschrott ist in Österreich gut organisiert. Gemeinden und auch der Handel tragen ihres dazu bei“, so Hans Roth, Aufsichtsratsvorsitzender der Saubermacher Dienstleistungs AG. Sein Unternehmen hat jahrelange Erfahrung mit Elektromüll. In St. Michael in der Steiermark betreibt es eine Anlage, die laut Roth bereits eine Verwertungsquote von 90 Prozent erreicht.