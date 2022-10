Tötung einer 30-Jährigen im Pinzgau: Mordanklage gegen Ehemann

Der 42-Jährige soll seine Frau im Mai gewürgt und erstochen haben. Er gestand die Tat. Sein Verteidiger spricht von Totschlag.

Knapp ein halbes Jahr nachdem eine 30-jährigen Frau in der Salzburger Gemeinde Piesendorf getötet wurde, hat die Staatsanwaltschaft Salzburg jetzt Mordanklage gegen den Mann des Opfers erhoben. Dieser soll heuer am 13. Mai in seinem Gasthaus die von ihm in Trennung lebende Frau gewürgt und mit drei Messerstichen getötet haben. Gegen den heute 42-Jährigen bestand ein Betretungs- und Annäherungsverbot, dessen Antrag die 30-Jährige aber am Tag vor der Tat zurückzog.

Das Paar, das im Pinzgau mehrere Gastronomiebetrieb führte, hatte sich im Jänner 2022 getrennt. Als Gründe führte die Staatsanwaltschaft in der Anklage unter anderem berufliche Überlastung, einen unerfüllten Wunsch nach einem zweiten Kind - die gemeinsame Tochter ist heute sieben Jahre alt - und "massive Eifersucht" an.

"Besitzergreifendes Verhalten" und "steigernde Aggression" des Mannes hätten dann dazu geführt, dass die 30-Jährige Anzeige erstattete. Seither ist ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung, beharrlicher Verfolgung und gefährlicher Drohung anhängig. Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgesprochen. Am 12. Mai zog die Frau aber diesen Antrag zurück, nachdem ihr der Mann mitgeteilt hatte, dass er eine neue Beziehung eingegangen sei.

Ehemann gestand

Am nächsten Tag überredete er seine Noch-Frau, in eines der von ihm gepachteten Gasthäuser zu kommen. Dort entstand eine heftige Auseinandersetzung, bei der er die Frau laut Anklage heftig gewürgt und mit drei Messerstichen getötet hat. Das Opfer starb an Verblutung. Der Mann verließ das Wirtshaus und versteckte sich anschließend. Seine Mutter fand wenig später die tote Schwiegertochter.

Am Folgetag stellte sich der Angeklagte. Vor der Polizei gestand er die Tat grundsätzlich und nannte als Motiv Beleidigungen und Kränkungen durch seine Frau. Eine Gerichtssachverständige stellte fest, dass beim Angeklagten die Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen, zwar beeinträchtigt, aber nicht aufgehoben gewesen sei.

Der Verteidiger des Beschuldigten, Rechtsanwalt Franz Essl, sagte zur Anklage, dass es sich nicht um eine vorsätzliche Tötung, also Mord handle. Es habe sich ein Kampf entwickelt, "der leider mit Totschlag endete", so Essl. Auch er verwies auf die eingeschränkte "Handlungs- und damit Zurechnungsfähigkeit" seines Mandanten. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

Hilfe & Unterstützung für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und Beratung

Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums)

www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser) Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle.

Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden. Weißer Ring

www.weisser-ring.at Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring bietet kostenfreie Rechtsberatung, schwerpunktmäßig bei Fragen zu Schadenersatz, Opferrechten und zum Verbrechensopfergesetz.

(APA)