(c) Valery Sharifulin / pd.com

Nach anti-ukrainischen Kindstötungsfantasien muss der russische Propagandist Anton Krassowski seine Sendedirektorstelle beim staatlichen Sender RT (Russia Today) aufgeben. Viele Jahre hatte der 47-Jährige als liberaler Journalist gegolten.

Moskau. „Solche Kinder muss man ertränken. Einfach ertränken. Ertränken! Sofort in den Fluss mit heftiger, reißender Strömung werfen.“ Anton Krassowski redet sich in Rage und merkt offenbar nicht, welche menschenverachtenden Kindstötungsfantasien er da im staatlichen russischen Fernsehen von sich gibt. Wie fanatisch er, der Sendedirektor des TV-Senders RT, den Tod ukrainischer Kinder fordert, nachdem er sich in seiner Sendung „Antonyme“ bereits über Vergewaltigungen ukrainischer Frauen durch russische Soldaten lustig gemacht und den Tod aller Ukrainer, die sich Russland widersetzten, für richtig befunden hat.



Der Auftritt, der auch international für Entsetzen sorgt, war selbst der Chefpropagandistin des Kremls, der RT-Chefin Margarita Simonjan, zu viel. Sie suspendierte Krassowski für seine „barbarischen und widerlichen Aussagen“, attestierte dem 47-Jährigen einen „zeitweiligen Wahnsinn“. „Nicht, dass jemand auf den Gedanken komme, dass ich oder andere RT-Mitarbeiter solche Ansichten teilen“, schrieb sie. Krassowski bat Simonjan und alle, die „ausgeflippt“ seien, um Entschuldigung. Der Auftritt sei ihm „peinlich“. Russlands Ermittlungskomitee fordert einen Bericht zu „scharfen Äußerungen“ des Propagandisten.