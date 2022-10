Covestro leidet unter trüber Nachfrage und hohem Gaspreis

CEO Markus Steilemann revidierte den Jahresausblick kräftig nach unten. Analysten erwarten ein operatives Ergebnis von 1,8 Milliarden Euro - nach 3,1 Milliarden im Vorjahr.

Hohe Gaspreise in Europa haben dem Kunststoffkonzern Covestro in den letzten Monaten das Leben schwer gemacht. Mittlerweile trüben zudem die hohe Inflation und finanzielle Sorgen die Lust der Verbraucher auf Elektronik, Haushaltsgeräte und Autos, und auch der Häusermarkt bekommt in vielen Ländern Risse - alles wichtige Endmärkte für den Dax-Konzern.

Covestro stellt derzeit die Erzeugung von Dampf, der die Hitze für chemische Produktionsprozesse liefert, wo möglich auf Öl um. Das ist kurzfristig aber nur bedingt machbar. Zudem ist Erdgas als Rohstoff für die Produktion noch wichtiger.

Neben den Energiepreisen rückt auch das immer trübere Konjunkturumfeld in den Fokus. Denn werden weniger Autos, Laptops, Smartphones, Kühlschränke und Möbel gekauft und lässt die Bautätigkeit nach, bekommt Covestro das zu spüren. So beliefert der Dax-Konzern mit seinen Schaumstoffvorprodukten, harten Kunststoffen und Lackzusätzen all diese Branchen.

CEO Steilemann rudert zurück

Wegen der hohen Energiekosten und der gesamtwirtschaftlichen Eintrübung musste Covestro-Chef Markus Steilemann im Sommer beim Jahresausblick zurückrudern. Seither steht für 2022 ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro im Plan, am oberen und untere Ende der Spanne jeweils 300 Millionen Euro weniger als zuvor angepeilt.

Für das dritte Quartal avisierte Steilemann im Sommer ein operatives Ergebnis von 300 bis 400 Millionen Euro. Laut dem Analysten Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan stellte der Konzernchef in einem Gespräch Ende September angesichts einer schwierigen Geschäftsentwicklung aber auf das untere Ende der Gewinnziele für das dritte Quartal sowie für das Gesamtjahr ab.

Zum Vergleich: zum Halbjahr stand bereits ein operatives Ergebnis von 1,35 Milliarden Euro in den Büchern. Analysten rechnen für den Zeitraum Juli bis September laut vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten mit einer Umsatzstagnation bei rund 4,3 Milliarden Euro. Dabei dürfte Covestro vom schwachen Eurokurs profitiert haben, denn Experten erwarten einen Absatzrückgang sowie teils niedrigere Verkaufspreise. Das operative Ergebnis dürfte auch wegen der hohen Gaspreise um fast zwei Drittel auf 320 Millionen Euro gesunken sein.

Für 2022 haben die Analysten im Mittel ein operatives Ergebnis von 1,83 Milliarden Euro auf dem Zettel, nach 3,1 Milliarden im vergangenen Jahr. Beim freien operativen Mittelzufluss dürfte demnach nur noch ein kleines Plus von 29 Millionen Euro stehen - das wären 1,4 Milliarden weniger als im vergangenen Jahr.

(APA)