60 plus: Die vergessene Milliardenfrage

Planmäßig dauert es noch elf Jahre, bis Frauen und Männer gleichaltrig in Pension gehen. Experten sagen: Mehr Tempo täte nicht nur dem Budget gut.

Es ist ziemlich genau fünf Jahre her, da stand ein gesellschaftspolitischer Dauerbrenner zuletzt im Mittelpunkt der Politdebatte, nämlich: Wie eilig sollen wir es damit haben, das Pensionsantrittsalter von Frauen an jenes der Männer anzugleichen?



Nach einer höchstgerichtlichen Entscheidung in den 1990ern gegen ein gesetzlich niedrigeres Frauenpensionsalter einigte man sich darauf, Frauen und Männer gleichzustellen – allerdings mit einer Vorlaufzeit von vier Jahrzehnten. Die sukzessive Erhöhung beginnt 2024, abgeschlossen ist sie 2033, also in elf Jahren. In dieser Zeit steigt das gesetzliche Antrittsalter jeweils um sechs Monate pro Jahr.