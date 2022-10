Neuer Aktionismus

Nachdem Klimaaktivisten schon ein Sonnenblumenbild von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe begossen haben, haben sie nun auch noch ein Bild aus der Serie „Les Meules“ („Die Heuschober“) von Claude Monet mit Erdäpfelpüree bespritzt.

Diese Schüttgemälde der neuen Vertreter des Aktionismus werden wahrscheinlich in ein paar Monaten zu Rekordpreisen gehandelt werden. Das sieht dann in den Wohnzimmern der neuen Besitzer aus Katar und Umgebung nicht nur fantastisch aus, sondern es wird zum Dinner für die erlesenen Gäste auch gleich die Speisenfolge inklusive Zutaten mitgeliefert.

Es beginnt mit Tomatensuppe à la van Gogh und findet dann mit Purée de Pommes de terre „Les Meules“ seine Fortsetzung. Man könnte dann auch noch ein Stück Fleisch auf ein Klimt-Gemälde knallen – für das Gold-Steak dazu. Für die Nachspeise kratzt man einfach das Eis von einem Brueghel-Bild.

Nicht ganz so toll finden das die Eltern dieser neuen Vertreter des Aktionismus, dass ihre pubertierenden Kinder nun mit dem Essen spielen. Eine Mutter hat angeblich gesagt: „Wir haben dich so nicht erzogen.“ Und weiter: „Wenn du etwas falsch gemacht hast, dann steh dazu und das mit allen Konsequenzen.“ Das Kind will nach dem Dinner nun den Abwasch übernehmen.

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2022)