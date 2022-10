Der tiefe Fall des Elon Musk der Lkw-Branche

Einst wurde er als Superstar gefeiert, sein Unternehmen, Nikola, war an der Börse mehr wert als der Autobauer Ford und hat ihn zum Milliardär gemacht. Jetzt wurde Trevor Milton wegen mehrfachen Betrugs verurteilt.

Für einige Jahre war Trevor Milton ein Superstar in der US-Wirtschaftsszene. Das von ihm gegründete Unternehmen Nikola, das vollelektrische Lkw herstellt, war mehr wert als der traditionsreiche US-Autobauer Ford, obwohl es noch kein einziges Fahrzeug verkauft hatte; Medien stellten Milton auf eine Stufe mit Elon Musk, und er galt als Beweis, dass der amerikanische Traum noch lebt – ein Mann, der es vom Verkäufer von Alarmanlagen zum Milliardär gebracht hat.

Jetzt ist der Traum ziemlich unsanft geplatzt. Geschworene in den USA befanden, dass Milton über Entwicklungsfortschritte bei seinen Elektro-Lkw öffentlich gelogen und so Investoren um viele Millionen Dollar betrogen hat. Dem einstigen Superstar der Elektrofahrzeugszene drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Es waren recht eindeutige Worte, die der Staatsanwalt in seiner Anklage fand: Milton habe „immer und immer wieder gelogen“. Auf Kosten der Menschen, die ihm geglaubt hätten, sei er zum Milliardär geworden. Auch wenn seine Lügen teilweise über soziale Medien verbreitet wurden – der 40-Jährige war auf Twitter sehr aktiv –, sei es ganz simpel um einen „altmodischen Betrug“ gegangen.

Trevor Milton hatte 2015 mit 33 Jahren die Nikola Motor Company gegründet. Zuvor hatte sich der Studienabbrecher als Verkäufer von Alarmanlagen versucht, er hatte erfolglos eine Onlineplattform für Gebrauchtautos gegründet und ein Unternehmen, das Lkw so umbaute, dass sie mit Erdgas statt mit Diesel betrieben werden konnten.

Mit einem Startkapital von zwei Millionen Dollar gründete Milton schließlich vor sieben Jahren sein Elektro-Lkw-Unternehmen. Er nannte es Nikola – nach dem Vornamen des Erfinders Nikola Tesla und in bewusster Anspielung auf den Elektroautobauer Tesla. Und genauso erfolgreich wie Elon Musk wollte auch Trevor Milton sein. Das war er auch, wenn es nach seinen eigenen Schilderungen ging. Die Nikola-Lkw sollten mittels einer Brennstoffzelle Wasserstoff in elektrische Energie umwandeln und so völlig abgasfrei fahren. Man sei der Konkurrenz technologisch um zehn bis 15 Jahre voraus, meinte Milton. Nikola habe „den Heiligen Gral der Lkw-Branche gefunden“. Investoren glaubten es nur allzu gern, Millionen flossen in das junge Unternehmen. Als Nikola 2020 an die Börse ging, war es für einige Zeit mehr wert als Ford.

Die Aktie kletterte für kurze Zeit auf mehr als 80 Dollar, Trevor Milton war plötzlich Milliardär und nützte seinen Reichtum. Vor Gericht sagten Zeugen aus, dass er binnen eines halben Jahres 80 Millionen Dollar ausgab – unter anderem für einen Privatjet und mehrere Häuser.

Sogar der einstmals weltgrößte Autokonzern, General Motors, interessierte sich für das Start-up und kündigte eine Partnerschaft an (die letztendlich nicht zustande kam). Doch im Hintergrund hatte ein Investmentunternehmen eifrig recherchiert und mit Leerverkäufen Millionen auf den Absturz von Nikola gewettet. Im September 2020 veröffentlichte Hindenburg Research seinen Bericht, der schwere Vorwürfe gegen Nikola und Trevor Milton erhob.

Recherchen der „Financial Times“ belegten die Vorwürfe. So soll beispielsweise der Elektro-Prototyp Nikola One in einem Werbevideo 2017 gar nicht selbstständig gefahren sein, sondern sich nur dank der Schwerkraft bewegt haben: Man hatte einen kleinen Hügel gebaut, über den der Elektro-Lkw hinabrollte.

Strafzahlung für Nikola

Sogar über so banale Dinge wie Solarpaneele soll Milton gelogen haben. Entgegen seiner Behauptung, das Dach der Konzernzentrale sei voll mit Fotovoltaikzellen, bewiesen Satellitenaufnahmen das Gegenteil. Zehn Tage nach Veröffentlichung des Berichts wurde Trevor Milton von dem Unternehmen, das er gegründet hatte, gefeuert. Doch die Aktie stürzte unaufhörlich ab: von einst über 80 Dollar auf aktuell drei Dollar.

Milton bleibt nach dem Urteil auf freiem Fuß – gegen eine Kaution von 100 Millionen Dollar. Im Jänner 2023 soll das Strafausmaß verkündet werden, dem 40-Jährigen drohen wegen Betrugs bis zu 20 Jahre Haft. Er selbst beteuert seine Unschuld. Er habe nichts Falsches getan, er habe nur über zukünftige Entwicklungen und Geschäftspläne gesprochen.

Nikola selbst hat alle Verbindungen zu seinem Gründer gekappt. Eine drohende Klage der Börsenaufsicht hatte das Unternehmen mit einer Strafzahlung in Höhe von 125 Millionen Dollar abgewendet. (red./ag.)

