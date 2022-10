Für wen eine K. o.-Phase erst der Anfang ist

Salzburg kann erneut den Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League schaffen.

Salzburg. Nicht jede Partie in der Gruppenphase der Champions League hält, was sie verspricht. Manche sind Fadesse pur, bei vielen ist der Klassenunterschied gar eklatant. Beim heute anstehenden Duell von Salzburg und Chelsea (18.45 Uhr, live Sky) aber ist Spannung gewiss, beide streben den Aufstieg ins Achtelfinale an.

Was für die „Blues“ Standard ist, wäre für die „Roten Bullen“, die zum vierten Mal in Folge in der Eliteliga spielen, die erste Wiederholung. Nach vier Runden führt Londons Paradeklub die Tabelle an mit sieben Punkten. Salzburg folgt mit sechs, AC Milan lauert mit vier Zählern. Trennte man sich im September an der Stamford Bridge noch mit 1:1, haben sich jetzt die Vorzeichen verschoben. Bei Chelsea ist von Krise keine Spur mehr, Österreichs Serienmeister musste zuletzt gegen Sturm ein 0:0 dulden.

Am letzten Spieltag muss Salzburg in Mailand antreten – ein Punktgewinn wäre heute daher von immensem Vorteil. Apropos Italien: Laut „Gazzetta dello Sport“ schielt Juventus auf das große Abwehr-Talent Strahinja Pavlović. Die nächste Millionen-Ablöse ist greifbar.

Ronaldo zu Chelsea

Auch in London generiert ein möglicher Transfer Aufsehen. Der bei Manchester United ungeliebte und suspendierte Cristiano Ronaldo, 37, könnte an der Stamford Bridge landen. Thomas Tuchel hatte den „Star-Wunsch“ von Eigentümer Todd Boehly kategorisch abgelehnt und musste auch dessen „4-4-3“-System erklären. Jetzt ist Tuchel weg und der Weg frei, zumindest für CR7, aber nicht für zwölf Feldspieler. (red)

