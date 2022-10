Jede sechste Rechnung wird zu spät bezahlt

Am verlässlichsten zahlen Privatkunden – insgesamt müssen Unternehmer aber immer länger auf ihr Geld warten, zeigt eine aktuelle Umfrage. Immer mehr Betriebe sagen auch geplante Investitionen ab.

Unternehmer müssen immer länger auf ihr Geld warten, rund jede sechste Rechnung wird in Österreich zu spät bezahlt. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Erhebung, die der Kreditschutzverband KSV 1870 gemeinsam mit Marketagent durchgeführt hat.

Für den „Austrian Business Check“ wurden rund 1500 Unternehmer befragt. Nur ein Drittel gab an, nicht von Verschlechterungen im Zahlungsverhalten betroffen zu sein. Insgesamt könne zwar noch „von einer halbwegs vernünftigen Zahlungsmoral gesprochen werden“, so die Gläubigerschützer in einer Aussendung. Erste Auswirkungen der diversen Krisenherde seien jedoch spürbar. „Quer über alle Branchen hinweg werden bereits 18 Prozent aller Forderungen zu spät bezahlt“, so Walter Koch, Geschäftsführer der KSV 1870 Forderungsmanagement GmbH. Im Vorjahr waren es 13 Prozent.

Privatkunden sind dabei die verlässlichsten Zahler: Während bei den Firmenkunden nur noch 78 Prozent (2021: 84 Prozent) der Forderungen pünktlich beglichen werden, sind es bei den Privaten immerhin 88 Prozent. Die durchschnittliche Zahlungsdauer beträgt bei den Privatpersonen – wie auch schon im Vorjahr – 13 Tage. „Österreichs Private sind in puncto Zahlungsmoral die Vorbilder schlechthin, an denen sich sowohl Firmen als auch die öffentliche Hand orientieren sollten“, so Koch. Öffentliche Auftraggeber zahlen nämlich ebenfalls oft unpünktlich: Auf Bundesebene werden laut der Erhebung nur mehr 83 Prozent der Forderungen rechtzeitig beglichen (im Vorjahr waren es 88 Prozent), auf Landesebene 79 und bei den Gemeinden 84 Prozent.

Auch Bund und Länder zahlen spät

Konkret brauchen Bund und Länder aktuell durchschnittlich 34 Tage, um ihre Rechnungen zu zahlen. Der Bund hat sich damit um einen Tag verschlechtert, die Länder zahlen im Schnitt sogar um fünf Tage später als im Jahr 2021. „Damit liegen sowohl Bund als auch Länder über dem gesetzlichen Zahlungsziel von 30 Tagen“, kritisiert der KSV 1870 (wobei es von der 30-Tage-Frist laut Bundesvergabegesetz allerdings auch Ausnahmen gibt). Als „Musterschüler“ der öffentlichen Hand erweisen sich indes die Gemeinden: Sie zahlen ihre offenen Rechnungen im Schnitt nach 25 Tagen und brauchen damit genauso lang wie Firmenkunden.

Aber woran liegt es, dass Unternehmer immer länger auf ihr Geld warten müssen? Als Hauptgründe für verspätete Zahlungen von Firmenkunden werden eine ineffiziente Verwaltung und momentane Liquiditätsengpässe angegeben, bei Privaten liegt es nach Einschätzung der Befragten meist schlicht an Vergesslichkeit. Bei der öffentlichen Hand spielt nach Ansicht der Unternehmer, die auf ihr Geld warten müssen, neben Bürokratie, komplizierten Abläufen und Personalmangel auch das Ausnützen einer gewissen Machtposition eine Rolle.

Eine rasche Trendwende erwartet Koch nicht: „Was wir heuer in Bezug auf die Zahlungsmoral sehen, sind nur Vorboten“, sagt er. Ähnlich skeptisch zeigen sich auch die Befragten: Fast die Hälfte rechnet demnach für das kommende Jahr mit vermehrten Zahlungsschwierigkeiten der eigenen Kunden und Geschäftspartner. „Eine derart negative Einschätzung hat es bei unseren Umfragen noch nie gegeben“, so Koch.

Neuauflage der Investitionsprämie?

Bei der Umfrage ging es auch um die Geschäftslage insgesamt. Diese bewerten nur mehr 57 Prozent für sich selbst als sehr gut oder gut – obwohl jeder zweite Betrieb steigende Umsätze verzeichnet. Jedes fünfte Unternehmen hat jedoch massive Probleme, Aufträge ordnungsgemäß abzuwickeln. Die Gründe sind bekannt: Lieferengpässe, Personalmangel, steigende Preise, Rohstoffknappheit. Aber auch stark gestiegene Auftragszahlen bringen die Firmen aus dem Konzept.

Aufgrund all dieser Probleme stehen auch immer mehr Unternehmer bei Investitionen auf der Bremse. Nur noch rund ein Drittel will die zu Jahresbeginn geplanten Ausgaben vollständig umsetzen, 17 Prozent investieren in reduziertem Ausmaß, und 24 Prozent wissen nicht, was sie tun sollen.

„Es ist alarmierend, wenn die Hälfte der Unternehmen auf Investitionen gänzlich verzichten muss – und das, obwohl drei von vier Betrieben bereits Preiserhöhungen vorgenommen bzw. angedacht haben, um die finanzielle Balance einigermaßen zu wahren“, so Ricardo-José Vybiral, Chef der KSV 1870 Holding. Die Wirtschaft werde nicht ohne staatliche Unterstützung durch diese Krise kommen, meint er: „Dafür sind die aktuellen Belastungen einfach zu groß.“

Vybiral plädiert deshalb auch für eine Neuauflage der Investitionsprämie. Unterstützt werden sollten „zumindest jene Unternehmen, die eine sehr gute Fortbestandsprognose haben“, meint er. Was freilich im Umkehrschluss bedeute, „dass eine gewisse Marktbereinigung – insbesondere bei Unternehmen, die seit Jahren schlechte Ratings aufweisen – zugelassen werden sollte“. (cka)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2022)