EU geht gegen „ewige“ Giftstoffe vor

Die EU beschließt strengere Abfall-Grenzwerte für einige der gefährlichsten Chemikalien, die sich nie von alleine abbauen.

21 Jahre nach dem Inkrafttreten eines internationalen Abkommens zum Schutz des Menschen und der Umwelt vor „ewigen“ Chemikalien hat die EU nun ihre Grenzwerte für diese Stoffe im Abfall verschärft. Nach dem Europaparlament Anfang Oktober beschloss am Montag der Rat den Kompromiss der beiden Gesetzgeber über die Novelle einer einschlägigen Verordnung aus dem Jahr 2004.

Sogenannte persistente organische Schadstoffe sind organische Chemikalien, die sich nicht im Laufe der Zeit von selbst zersetzen, sondern sich im Wege des Nahrungskreislaufes im Organismus von Pflanzen, Tieren und Menschen anreichern. Sie sind stark krebserregend, greifen in die Keimbahn ein und stellen darum für eines der wichtigsten klimapolitischen Ziele der EU, die Kreislaufwirtschaft, ein großes Problem dar. Ihre Herstellung ist zwar in der EU verboten, allerdings finden sie sich noch immer in großen Mengen im Abfall wieder – allen voran in Brandschutzmitteln, Feuerlöschschaum, wasserdichter Bekleidung, Polystyrol-Dämmungen, Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung und Kunststoffen.

Das Stockholmer Übereinkommen zum Schutz vor persistenten organischen Chemikalien sieht streng genommen vor, dass derartige, in Abfällen enthaltene Stoffe zerstört oder unumkehrbar in Stoffe umgewandelt werden, die keine vergleichbaren Eigenschaften aufweisen. In der industriellen Praxis war man dazu bisher nicht imstande. Die nun besiegelte Novelle der Verordnung aus dem Jahr 2004 sieht strengere Grenzwerte für solche „ewigen“ Chemikalien im Abfall vor. Werden sie überschritten, darf der Müll nicht wiederverwertet werden, sondern muss verbrannt oder anderweitig dauerhaft unschädlich gemacht werden. Welche Schäden diese Stoffe verursachen, zeigt unter anderem der Fall einer ehemaligen Fabrik des Chemiekonzerns 3M in Flandern. Dort dürfen die Anrainer im Kilometerradius kein Obst und Gemüse aus ihren Gärten essen, 3M hat 571 Millionen Euro für die Entfernung des verseuchten Bodens zugesagt, um einer Klage zu entgehen. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.10.2022)