Öffentlicher Sektor: Noch viel Potenzial für Nachhaltigkeitsstrategien

Viele Organisationen im öffentlichen Sektor stehen erst am Anfang der Transformation hin zu nachhaltigem Handeln.

Nicht nur Private und Unternehmen, sondern auch der öffentliche Sektor beschäftigen sich intensiv mit Klimawandel und Nachhaltigkeit. Wie eine aktuelle Studie von EY-Parthenon, für die 137 Führungskräfte aus verschiedenen Organisationen der öffentlichen Verwaltung und des Gesundheitswesens sowie NPOs in Österreich befragt wurden, zeigt, gaben neun von zehn Befragten an, dass nachhaltige Entwicklung eine hohe oder sehr hohe Bedeutung in der Organisation hat. Dabei werden soziale, ökologische und ökonomische Dimensionen als gleichermaßen wichtig wahrgenommen. Allerdings fehle in vielen Organisationen oftmals noch die zielgerichtete Steuerung, so Martin Bodenstorfer, Studienautor und Geschäftsführer bei EY-Parthenon. Nur rund jede sechste Organisation (17 Prozent) hat Nachhaltigkeit zurzeit vollständig in die Strategie integriert, 60 Prozent zumindest teilweise. „Das unterstreicht eindeutig, dass viele Organisationen im öffentlichen Sektor erst am Anfang der Transformation hin zu einem nachhaltigen Agieren stehen“, so Bodenstorfer.

Umgesetzt wurden der Studie zufolge vor allem Maßnahmen in der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, etwa im Hinblick auf Gesundheit und Wohlergehen der Bevölkerung, Geschlechtergleichstellung oder hochwertige Bildung, beziehungsweise sind diese gerade in Umsetzung. „Die Implementierung von Nachhaltigkeit im öffentlichen Sektor hat sich in der Vergangenheit stark auf die soziale Dimension konzentriert, hier wurden schon viele Projekte und Vorhaben umgesetzt“, bestätigt Christian Horak, Partner und Verantwortlicher für den Public Sector bei EY-Parthenon. Für die kommenden Jahre seien bei vielen Organisationen jedoch Maßnahmen im ökonomischen und ökologischen Kontext geplant, allen voran hinsichtlich Wasserqualität und Partnerschaften zur Erreichung von Klima- und Umweltzielen. In der ökologischen Dimension ist der Klimaschutz klar dominierend – knapp die Hälfte der Organisationen (47 Prozent) hat hier schon Maßnahmen gesetzt, ein Viertel hat gerade Projekte in Umsetzung (25 Prozent). Künftige Vorhaben fokussieren vor allem auf sauberes Wasser und Sanitäranlagen (29 Prozent) sowie Partnerschaften zur Erreichung der Ziele im ökologischen Kontext (33 Prozent).

Teure Transformation

Nach den Gründen für nachhaltiges Handeln befragt, gaben 94 Prozent der Organisationen an, durch Nachhaltigkeit vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung profitieren zu können. Knapp zwei Drittel (63 Prozent) sehen darin außerdem wirtschaftliche Vorteile. „Um den Aktivitäten einen tatsächlichen Wert beizumessen, bedarf es klar formulierter Ziele und Indikatoren in allen Bereichen. Nur dann kann eine Organisation überhaupt feststellen, was Nachhaltigkeit wirtschaftlich und in Bezug auf die Positionierung wirklich bringt“, sagt Bodenstorfer.

Die größte Schwierigkeit für eine nachhaltige Entwicklung der Organisationen sind die damit verbundenen Kosten – das geben 22 Prozent der Studienteilnehmer an. Auch die vielen und komplexen gesetzlichen Vorgaben und Regularien (18 Prozent) sowie politische Vorgaben und Wünsche (17 Prozent) sehen viele als Barriere. Dazu Horak: „Jede Transformation kostet natürlich Geld, die entsprechenden Mittel dafür müssen auch erst einmal bereitgestellt werden. Speziell bei Nachhaltigkeit muss man aber das große Ganze im Kopf haben – ein Unternehmen oder eine Organisation ganz ohne nachhaltige Strategie wird in Zukunft nicht mehr überleben.“

Aufholbedarf gibt es auch im Bereich Public-Governance-Berichte und Nachhaltigkeitsrisikobewertung: Nur ein Viertel (26 Prozent) der Befragten gab an, aktuell einen Public-Governance-Bericht zu veröffentlichen, nur sechs Prozent verfügen über eine Nachhaltigkeitsrisikobewertung. „Hier gibt es definitiv Aufholbedarf“, sagt Bodenstorfer.