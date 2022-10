Ali Mahlodji: "Behandeln Menschen immer noch als Opfer"

Corona habe uns dazu gezwungen, neue Potenziale zu entdecken, meint Ali Mahlodji. Lehrer müssten als „Superstars“ wahrgenommen werden.

Die Presse: Sie beschäftigen sich beruflich intensiv mit individuellen und strukturellen Potenzialen. Wo gibt es denn in Österreich besonders viel Nachholbedarf?



Ali Mahlodji: Wir behandeln Menschen immer noch als Opfer, sehen nicht, welche Chancen sich in ihrem Leben ergeben können. Menschen, die große Brüche erfahren haben, können in unserer unsicheren Welt besser navigieren. Jemand, der die letzten 40 Jahre keine Hürden hatte, hat es jetzt unfassbar schwer. Das größte Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir keine Selbstwirksamkeit beigebracht bekommen. Unser ganzes Schulsystem ist darauf ausgelegt, uns auf eine Welt vorzubereiten, in der wir Sicherheit haben. Die Folge sind Erwachsene, die nicht damit umgehen können, wenn etwas anderes kommt. Viele schlittern in ein Burn-out. Das brauchen sie aber, um aus ihrem alten Denken herauszukommen.





Brauchen wir also Krisen, wie die Coronapandemie, um an ihnen zu wachsen?



