Wasserreise zu den leiseren Zielen

Die „Mein Schiff 5“ lässt die großen Häfen Venedig und Dubrovnik links liegen und steuert stattdessen Kotor, Korfu und Koper an.

Unter nachtschwarzem Himmel verlässt die „Mein Schiff 5“ den Hafen von Triest. Eine schmale Mondsichel wirft einen silbrigen Streifen Licht aufs Meer, am Festland funkeln Lichter. Auf Decks und Balkons steht die Hitze. Fast lautlos fährt das Schiff hinaus, nachdem der Lotse längere Zeit mit den Behörden diskutieren musste, wie Kapitän Ioannis Anastasiou, ein in Nordrhein-Westfalen aufgewachsener Grieche, heiter von der Brücke berichtet. Nun aber stehe der ersten Etappe dieser Adria-Reise nichts mehr im Weg. 2420 Kilometer, sieben Tage und vier Länder wird sie umfassen, auf dem Plan stehen statt überrannter Adria-Häfen wie Venedig und Dubrovnik Kotor in Montenegro und Koper in Slowenien, dazwischen geht es nach Korfu und Kefalonia.

Entertainment für 2400 Gäste

82 Seemeilen oder 707 Kilometer liegt das erste Ziel Kotor entfernt. Das bedeutet einen Seetag zum Auftakt und Zeit für die Gäste, das 295,30 Meter lange, 42,30 Meter breite und mit elf Passagierdecks, Joggingstrecke, Ballspielplatz mit Tribüne und 25 Meter langem Pool durchaus riesige Schiff zu erkunden und zugleich den Stress der Anreise abzubauen. Ein paar Züge im Pool, ein Cocktail auf dem Sonnendeck, einige Stunden der Meeresbetrachtung auf dem Balkonstuhl, und schon verlieren die tags zuvor akut beunruhigenden Worte „Flughafenchaos“ und „Coronatest“ – ein tagesfrischer, offizieller Schnelltest ist bei der Einschiffung ebenso nachzuweisen wie die vollständige Impfung – an Schrecken. Mit jeder zurückgelegten Seemeile verschwindet die Erinnerung an diese Stressfaktoren ein wenig mehr. Durch Volleyballspiel oder Fleischverkostung, Pianomusik oder Planung der Landgänge lässt sich dieser Prozess gestalten. Elf Restaurants und 16 Bars tragen außerdem dazu bei, dass der Seetag unmerklich verstreicht – und die Gäste sich verteilen. 2400 Passagiere sind an Bord; insgesamt hat das Schiff Platz für 2534.



Pünktlich zum Sonnenaufgang erreicht die „Mein Schiff 5“ die Zufahrt zur zwischen Bergketten tief in einem Meeresarm versteckten Stadt. „Es lohnt sich, für den südlichsten Fjord Europas früh aufzustehen“, hatte Anna Volkmann am Vorabend erklärt. Auch deshalb schätzt die 28-jährige Leiterin der Landausflugsabteilung diese Strecke ganz besonders: „Vier Länder in sieben Tagen, das ist auch für uns eine wunderschöne Route.“ Erst im Juni hat das Schiff diesen Hafen zum ersten Mal angelaufen. Und wirklich wird er Volkmanns Einschätzung gerecht. Schon in der Nacht ist der Lotse an Bord gekommen, um halb fünf gleitet das Schiff fast lautlos in den Fjord.

Welterbe Kotor

Erst gute zwei Stunden später erreicht das Schiff den Liegeplatz. Schon in vorchristlicher Zeit war der Naturhafen besiedelt. Im 14. Jahrhundert zerstörten die Venezianer den Konkurrenzhafen, bevor Kotor sich 1420 unter den Schutz der Serenissima begab. Eine viereinhalb Kilometer lange Stadtmauer umschließt die Altstadt, die aufgrund der Lage und der mittelalterlichen Bauten wie die gesamte Bucht zum Unesco-Welterbe zählt. Die Kathedrale St. Tryphonius, die romanische Kirche St. Lukas, der Uhrenturm, Gassen und Plätze liegen in sengender Sonne. Auch die Bootsfahrt zur aus Felsen und Schiffswracks aufgeschütteten Insel Gospa od Škrpjela mit dem Kirchlein „Maria vom Felsen“ bringt keine kühle Brise. Dennoch ist die von bis zu 1800 Meter hohen Bergen umschlossene Bucht von Kotor so reizvoll, dass es schwer wird, sich vom kleinsten Balkanland zu trennen.



Kapitän Anastasiou vermag dies abzufedern. Etwas stressig sei es auch für ihn gewesen mit dem sehr frühen Aufstehen und dem langen Tag auf der Brücke, plaudert er am Abend ins Mikrofon. Doch nun gehe es bei ruhiger See und schwachem bis leichtem Wind 387 Kilometer nach Süden in Richtung der grünen Insel Korfu, seiner griechischen Heimat, entgegen. „Es tut mir leid, dass wir uns momentan nicht so häufig sehen“, sagt er abschließend. „Ich hoffe, ich kann es am nächsten Seetag gutmachen.“ Diesem Wunsch folgt sein charakteristisches Schlusswort, das unter den Passagieren schnell zum geflügelten Wort wird: „Kapitän aus.“



Anderntags liegen Berge und Buchten Korfus und kleine Inselchen vor den Fenstern. Mit 38 Grad ist es auch hier nicht eben kühl. Hartgesottene brechen zu einer Tour mit den schiffseigenen E-Bikes über die Insel auf. Andere schwitzen auf den Spuren von Kaiserin Elisabeth, die Korfu liebte, oder lassen sich durch die Inselhauptstadt treiben. Erfrischung bietet ein Schiffswechsel: Ein Katamaran fährt die Gäste zu zwei Badestellen vor der Küste. Das Singen der Zikaden tönt bis aufs Meer hinaus. Mit der festungsartigen Hauptstadt und den grünen Bergen kann sich Korfu ganz klar auch vom Wasser aus sehen lassen.



Mit Kefalonia, der größten der Ionischen Inseln, wartet 209 Kilometer von Korfu entfernt ein weiteres touristisches Großkaliber. Die Aussicht auf Strände, bis zu 1600 Meter hohe Berge und den unterirdischen See Melissani treibt die Passagiere in die Tenderboote, die sie in den Hafen von Argostoli im Südwesten der Insel bringen. Auch hier stehen Räder und Roller bereit − auch wenn bei 37 Grad schon ein Spaziergang über die Uferpromenade und durchs Städtchen regelmäßige Erholungspausen erforderlich macht. Der Dichter Lord Byron war belastbarer: Er arbeitete im nahen Metaxata nicht nur an seinem „Don Juan“, sondern bereitete sich auf der seinerzeit zu Großbritannien gehörenden Insel auch auf die Teilnahme am Griechischen Unabhängigkeitskrieg vor.

Piratentricks & andere Fakten

Für die Passagiere der „Mein Schiff 5“ verläuft der Aufenthalt ruhiger. Mit 16,2 Knoten gehe es nun 1091 Kilometer oder 589 Seemeilen nach Norden zum slowenischen Hafen Koper, vermeldet Kapitän Anastasiou am Abend von der Brücke. Der Anker wird gelichtet, die Sonne bietet einen spektakulären Untergang.



Am Seetag weht ein anderer Wind: Der Himmel ist grau, über der Adria grummeln Seegewitter. Regen fällt aufs Sonnendeck und kühlt das Wasser im Pool merklich ab. Zum ersten Mal machen Bewegungen des Schiffs die Art der Fortbewegung spürbar. Am Vormittag bittet der Kapitän zur nautisch-technischen Fragestunde ins Theater. Zum Auftakt zeigt er seine Urlaubsbilder und reiht in bester Entertainer-Manier Scherze und Anekdoten aneinander. Dann folgen Zahlen, Fakten und Details über die Schiffe der Flotte, die die Kreuzfahrt-Fans gespannt verfolgen. Er zeigt die Manövriertabelle des Schiffs, die auf der Brücke hängt. Das Schiff zu wenden, dauere sechs Minuten, so Anastasiou. „Das muss man in Betracht ziehen, wenn man von Piraten gejagt wird“, witzelt er. Und dann? „Fährt man einen Zickzack-Kurs, um Wellen zu erzeugen und das Tempo zu halten.“



Fotos von Bildschirmen auf der Brücke, von Stabilisator und Propellern illustrieren, wie Seefahrt heute funktioniert. Am Ende des Seetags herrscht noch immer starker Wind, doch am nächsten Morgen liegt Koper unter wolkenlosem Himmel vor dem Schiff. Der einzige Hafen Sloweniens ist industriell geprägt, nur für ein Kreuzfahrtschiff ist hier Platz. Gleich hinter der Stadt mit ihrem schön restaurierten historischen Zentrum erhebt sich waldreiches Hügelland mit schattigen Wanderwegen und Aussichtspunkten, die weite Blicke auf die slowenische und italienische Küste öffnen. Triest liegt nur dreizehn Seemeilen entfernt, das Schiff wird den Liegeplatz gegenüber der prachtvollen Piazza Unità d'Italia am späten Abend erreichen. Vor der letzten Nacht an Bord erhalten die Passagiere noch einmal Wetterdaten und gute Wünsche von der Brücke. Dann heißt es: „Kapitän aus.“