Schön langsam wieder „immer der Herde nach“

Die große Zebrawanderung im Norden Botswanas übertrifft sogar die legendäre „Great Migration“ der Gnus in der

Serengeti an Länge.

Am Flussufer steigt eine dichte Staubwolke auf. Unzählige Hufe durstiger Zebras donnern dem Boteti entgegen. Die gestreifte Herde säumt bald eng aneinander gedrängt den Strom. Ein einsamer Elefantenbulle räumt missmutig seine Badestelle. Wie eine schimmernde blaue Lebensader durchfließt der Boteti die Kalahari. In der Trockenzeit erstreckt sich für Hunderte Kilometer an seinen Ufern nichts als staubige Dürre. Dann sammeln sich Tausende Wildtiere um das letzte Wasser.



„Mit dem Regen verwandelt sich hier alles“, sagt Khumiso Rathipana, während er die trinkenden Zebras beobachtet, „dann wird aus der Kalahari plötzlich ein endloses Weideland“. Der Wildtierexperte verfolgt die Tiere aufmerksam. Er erforscht ein einzigartiges Naturphänomen. Jahr für Jahr wandern Tausende Zebras mit der einsetzenden Regenzeit aus den Flusslandschaften im Norden Botswanas in den Makgadikgadi-Pans-Nationalpark in der Kalahari.

Tiere kehren zurück

Die große Zebrawanderung übertrifft sogar die berühmte Gnuwanderung der Serengeti an Länge und soll einst die größte Huftiermigration Afrikas gewesen sein. Ab den 1960er-Jahren wurden jedoch immer mehr Viehzäune errichtet, die die Wanderungen bald unmöglich machten. Zehntausende Wildtiere verendeten. „Die Tiere kehren langsam zurück“, sagt Rathipana. Weil inzwischen wieder Zäune entfernt wurden und Elefanten sie niedertrampelten, sind riesige Zebraherden wieder zu ihren ursprünglichen Wanderrouten zurückgekehrt. „Sie folgen wohl uralten Instinkten“, sagt Rathipana, „obwohl sie sie gar nicht mehr aus eigener Erfahrung kennen.“ Der Leiter der Naturschutz-Organisation „Round River Conservation Studies“ in Botswana hofft, dass sich in Zukunft wieder ein uralter Kreislauf schließen wird, der jahrzehntelang unterbrochen war. Rathipana hat im ostafrikanischen Tansania Wildlife Management studiert und dort erlebt, wie die große Gnuwanderung ein ganzes Öksystem belebt. Die „Great Migration“ in der Serengeti ist längst das wichtigste Aushängeschild des Tourismus in Tansania und spült Millionen in die Staatskassen. Einzig hier und in der benachbarten Masai Mara in Kenia ist ein in unzähligen Tierdokumentationen festgehaltenes Naturspektakel zu beobachten. In einem alljährlichen Drama überqueren hunderte Gnus und Zebras gleichzeitig den Mara-Fluss. Wo bereits meterlange Krokodile aufwarten.

Potenzial für den Tourismus

Rathipana glaubt, dass auch Botswanas Zebrawanderung das Potenzial hat, in Zukunft noch mehr Touristen in den Makgadikgadi-Pans-Nationalpark im Westen Botswanas zu locken. „Anders als in Tansania haben Touristen die Tierherden hier ganz für sich allein“, sagt der Naturschützer. Die meisten Botswana-Reisenden besuchen vor allem das weltberühmte Okavangodelta und den Chobe-Nationalpark im Norden, wo Teile der Zebrawanderung ihren Ursprung haben. Die Herden erreichen dort allerdings nie die Dichte wie in Makgadikgadi. Während der Pandemie ist der Tourismus in Botswana jedoch dramatisch eingebrochen. „Das stellt nicht nur die Safari-Veranstalter vor große Probleme“, sagt Rathipana, „auch für den Naturschutz sind es schwere Zeiten.“



In der Morgendämmerung ist Mpaphi Dikaelo mit seinem Safariwagen von der Meno-a-Kwena-Lodge an einer Flussbiegung des Boteti aufgebrochen. Eine Fähre setzt ihn über in den Nationalpark. Der Guide folgt dem Boteti-Fluss entlang der Parkgrenze. Während viele Zebras längst in den Norden Botswanas zurückgekehrt sind, halten sich etliche große Herden das ganze Jahr über entlang des einzigen Flusses auf, der in dieser Zeit nicht austrocknet. Die leuchtend grüne Ufervegetation zieht auch unzählige Vögel an. Rot- und Gelbschnabeltokos krakeelen. Metallisch schimmernde Riesenglanzstare, winzige Nektarvögel und Zwergspinte bringen Farbe ins Dickicht. Pfeifgänse, Reiher und Störche bevölkern die Flussauen. „Der Boteti wird direkt vom Okavango gespeist und hat daher fast die gleiche Tierwelt wie das Delta“, erklärt Dikaelo. „Durch die Pandemie hat sich der Konflikt zwischen Wildtieren und den Menschen zugespitzt“, erklärt er. „In den Dörfern nahe der Schutzgebiete sorgen Raubtiere, die das Vieh töten, und Elefanten, die die Felder zerstören, immer wieder für Ärger.“



Wenn die Einnahmen durch den Tourismus ausbleiben, ist die Toleranz für Schäden durch Wildtiere noch geringer. Auch die Fleischwilderei nehme zu. Dikaelo bringt regelmäßig Schulkinder in die Nationalparks, um sie über das Ökosystem zu informieren. „Viele von ihnen haben nie einen Löwen von Nahem gesehen,“ sagt er, „wir müssen ihnen die Umwelt erklären, damit sie verstehen, wie wichtig der Naturschutz ist.“

Traditionen der San

Mehr als vier Stunden mit dem Geländewagen in Richtung Osten, unweit der gewaltigen Salzpfannen von Makgadikgadi, blickt Cobra Kepile über die in der Vormittagshitze flimmernde Savanne, durch die in weiter Ferne eine Herde Zebras auf dem Weg zu einem verbleibenden Wasserloch zieht. „Früher folgten unsere Vorfahren den Wanderbewegungen der Wildtiere“, sagt der 71-Jährige, „sie jagten Zebras und Antilopen. Dann zwang man sie, an einem Ort zu bleiben. Nun lernen die Jungen nichts mehr über die Natur.“ Kepile ist einer der letzten indigenen San, die noch im Umkreis der Salzpfannen leben.



Die San oder Buschmänner, wie sie oft auch abwertend genannt wurden, lebten seit Jahrtausenden als Jäger und Sammler im südlichen Afrika. Bereits in vorkolonialer Zeit wurden die kleinwüchsigen Nomaden von Bantuvölkern aus dem Norden in immer trockenere Gebiete verdrängt. Europäische Siedler vertrieben sie schließlich auch von ihrem Farmland und aus ihren Jagdgebieten in der Kapregion. Zuletzt blieb den San nur noch die Kalahari als Rückzugsgebiet. Ihr traditionelles Nomadentum mussten sie aufgeben und arbeiten nun meist als Viehhirten und Farmangestellte. In den vergangenen beiden Jahrzehnten versuchten einige auch vom zunehmenden Interesse des Tourismus an der Kalahari zu profitieren.



„Es ist wichtig, den Touristen unsere traditionelle Lebensweise zu zeigen“, sagt Kepile. Gemeinsam mit einer Gruppe San aus dem Dörfchen Xaxa, unweit der namibischen Grenze, die nur in der Hauptreisezeit hier leben, führt er Touristen durch die Savanne nahe des luxuriösen Jack's Camps. Die Indigenen zeigen den Ausländern, welche Blätter, Rinde und Kräuter in einer lebensfeindlichen Gegend wie der Kalahari als Nahrung und Medizin dienen, und wie man aus einer Wurzelknolle aus dem Wüstenboden eine Handvoll Wasser presst. Im Sand finden sie für das ungeschulte Auge kaum wahrnehmbare Tierspuren. Es ist die sprichwörtliche Kunst der San, Leben im Nichts zu finden.



„Die Regierung hat uns gezwungen, das Jagen aufzugeben“, sagt der 33-Jährige Xhamme Xomae, „Geld für Lizenzen haben wir nicht. Jetzt kommt unser einziges Einkommen von den Touristen.“ Mit der Pandemie sei das Überleben für die Familien immer schwieriger geworden. Er hofft, dass bald wieder mehr Menschen die Kalahari besuchen. „Die Zebrawanderung könnte ein Höhepunkt jeder Botswana-Reise sein“, sagt er, „aber noch immer haben nur wenige von ihr gehört.“

Die Exoten Afrikas

Am frühen Morgen darauf beobachtet Kagiso Villa Moatshe von seinem Safariwagen aus einen Erdwolf, der sich am Eingang seines Baus in den ersten Sonnenstrahlen wärmt. „Man muss schon riesiges Glück haben, um diese nachtaktiven Tiere irgendwo sonst zu sehen“, sagt der Guide. Der Hyänenverwandte scheint ganz entspannt. Viele Safaritouristen kommen in die Kalahari, um Tierarten zu beobachten, die in anderen Gegenden Afrikas rar sind oder gar nicht vorkommen. „Die Chancen stehen hier auch nicht schlecht, Erdferkel, Schabrackenhyänen und Erdmännchen zu sehen“, sagt Moatshe. Es sind alles Arten, die selbst langjährige Safaritouristen nie zu Gesicht bekommen haben.



Als der Erdwolf sich in seinen Bau verzieht, bricht Moatshe zu einer Stelle nahe der Salzpfannen auf, wo sich noch immer Wasser von der letzten Regenzeit staut. Unzählige Watvögel, Kiebitze und Regenpfeifer suchen im Schlick nach Fressbarem. Nicht weit davon zieht eine Gnuherde in einer schier endlosen Kette durch das seichte Wasser, gefolgt von einer Gruppe Zebras. „Das alles ist nur ein kleiner Eindruck davon, wie es zur Zeit der großen Wanderung hier ausgesehen haben muss“, sagt der 33-Jährige. Als wir uns dem Ufer nähern, fliegt ein riesiger Schwarm Flamingos auf und färbt den Himmel über der Kalahari rosarot. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als das hier jeden Tag neu zu erleben“, sagt der Guide. „Ich hoffe, dass eines Tages die Tiere hierher zu Tausenden zurückkehren. So wie es vor langer Zeit einmal war.“